Сегодня, 11 июня, исполняется три года с момента вступления в силу безвизового режима для Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Так, благодаря безвизовым поездкам украинцы могут посетить страны Европейского союза (кроме Ирландии), а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, которые входят в Шенгенскую зону, но не являются членами ЕС.

В ГПСУ отмечают, что процесс пересечения государственной границы для украинцев стал проще: для поездки кроме паспорта необходимо иметь медицинскую страховку, обратные билеты и при необходимости подтвердить место проживания и наличие определенной суммы средств.

С начала действия “безвиза” (с 11 июня 2017 по апрель 2020 года) украинцы в целом совершили почти 49 000 000 поездок в страны ЕС.

Самое популярное направление для поездок – Польша. Также украинцы часто ездят в Венгрию, Румынию и Словакию. А самый популярный вид транспорта – самолет.

Путь Украины к “безвизу”

В апреле 2016 года Еврокомиссия предложила внести Украину в список кандидатов на “безвиз”.

В ноябре того же года Брюссель на уровне Комитета постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) поддержал проведение межинституциональных переговоров по “безвизу”. Но при этом возник вопрос внедрения механизма приостановки безвизового режима.

14 февраля 2017 года Европейский парламент одобрил механизм приостановления безвизового режима для третьих стран. Страны ЕС в течение двух недель начали одобрять этот механизм.

28 февраля представители Европейского парламента и Совета Евросоюза заключили неофициальное соглашение о визовой либерализации для граждан Украины.

2 марта Совет Евросоюза согласовал либерализацию визового режима для граждан Украины.

9 марта “безвиз” для Украины одобрил комитет Европарламента по гражданским свободам.

6 апреля 2017 года Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление безвизового режима для Украины, 75 депутатов проголосовали против, 36 воздержались.

О положительном голосовании тогда объявил в ходе 10-го Киевского форума по безопасности пятый президент Украины Петр Порошенко. “Я поздравляю тебя, украинский народ. Я поздравляю тебя, Украина!” – заявил Порошенко под громкие овации присутствующих в зале.

Торжественная церемония подписания законодательного акта, которым был введен безвизовый режим для граждан Украины, состоялась 17 мая 2017 года в Европарламенте. Документ подписали президент Европейского парламента Антонио Таяни и министр внутренних дел и национальной безопасности председательствующей тогда в Совете ЕС Мальты Кармело Абела.

“Безвиз” для украинцев официально начал действовать 11 июня 2017 года.