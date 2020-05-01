Полиция открыла уголовное производство в отношении городской власти Черкасс, которая решила досрочно ослабить карантинные ограничения в городе.

Об этом проинформировали в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Так, 30 апреля исполком Черкасского горсовета разрешил: работу парикмахерских; салонов красоты; объектов спортивной инфраструктуры; летних площадок заведений ресторанного хозяйства; магазинов по продаже непродовольственных товаров, электротоваров, мебели, книжной продукции; рынков и ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов; городских парков и скверов и расположенных на их территории аттракционов.

Несмотря на то, что решение исполкома противоречит постановлению Кабинета Министров (о продлении карантина до 11 мая), местные власти отказались его отменять.

“Таким образом руководство горсовета игнорирует требования Правительства Украины и сознательно в период пандемии подвергает опасности граждан и жителей области. И это при том, что в Черкасской области зафиксировано 296 случаев заболевания коронавирусом (6 – за сутки), из них 112 – в Черкассах, девять человек умерли (1 – за сутки)”, – подчеркнули в полиции.

1 мая Черкасское отделение полиции внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Максимальная санкция статьи – от 5 до 8 лет лишения свободы.

В НПУ отметили, что в Черкассах полицейские будут проводить превентивную работу среди малого и среднего бизнеса, а в случае игнорирования запрета – привлекать их к административной ответственности.

Ранее сегодня министр охраны здоровья Максим Степанов также заявил, что решению городского совета Черкасс о досрочном смягчении с 1 мая карантинных ограничений будет дана оценка правоохранительными органами.

“То, что вчера произошло в Черкассах, я имею в виду решение городской власти открыть магазины, вплоть до торговых центров, до террас в заведениях питания, может нивелировать всю работу (по борьбе с распространением коронавируса, – ред.), которая была проведена в течение 1,5 месяцев. Это может привести к катастрофическим последствиям. Действиям городской власти будет дана соответствующая оценка, в том числе и правоохранительными органами”, – сообщил он.

Степанов считает, что решение Черкасского горсовета “ставит под угрозу жизнь и здоровье людей, которые просто поверили и могут пойти (в открытые заведения, – ред.) и заболеть”.

Стоит отметить, что Степанов давал сегодня брифинг именно из Черкасс.

(На видео – с 1:57 и 4:14)