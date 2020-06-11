Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Telegram.
“За три года безвиза подразделения Миграционной службы оформили более 11,5 млн паспортов гражданина Украины для выезда за границу. В общем, со времени введения в Украине биометрических загранпаспортов, оформлено 15 млн таких документов”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что за время введения в стране карантина из-за эпидемии коронавируса, количество оформленных заграничных паспортов уменьшилось, поскольку административные услуги предоставлялись Государственной миграционной службой только в исключительных случаях.
При этом после ослабления карантинных ограничений количество украинцев, желающих оформить заграничный паспорт, снова растет.