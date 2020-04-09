В США, 4 марта, заявки по безработице подали еще 6,6 миллиона человек. Общее число людей, потерявших работу во время эпидемии, выросло до 16 миллионов человек.

Об этом сообщает американская медиакомпания NBCNEWS.

Отмечается, что на момент 21 марта с заявками по безработице обратилось 3,3 млн человек. На прошлой неделе эта цифра – удвоилась.

Согласно отчету Министерства труда США, экономика в марте потеряла 701тысячу рабочих мест, что превышает самые негативные ожидания. Экономисты говорят, что с тех пор процент безработных вырос.

“Справедливо отметить, что цифры, которые мы сегодня видим – не однозначные”, – сказал Марк Занди, главный экономист Moody’s Analytics.

По словам Занди, в ходе первой волны потери рабочих мест сильнее всего пострадала потребительские секторы экономики. Такие, как досуг, гостиничный бизнес и розничная торговля. И это распространяется дальше – на другие экономические сферы.

“Ситуация усугубляется. Последствия скажутся на производстве, строительстве и, конечно же, на энергетическом секторе и других секторах”, – сказал он.

Занди считает, что уровень безработицы вырастет до 15 процентов к концу этой весны.

Отметим, что в среду координатор реагирования на коронавирус Белого дома Дебора Биркс заявила, что ограничительные меры, включая социальное дистанцирование, будут до 30 апреля.