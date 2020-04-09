Об этом сообщает американская медиакомпания NBCNEWS.
Отмечается, что на момент 21 марта с заявками по безработице обратилось 3,3 млн человек. На прошлой неделе эта цифра – удвоилась.
Согласно отчету Министерства труда США, экономика в марте потеряла 701тысячу рабочих мест, что превышает самые негативные ожидания. Экономисты говорят, что с тех пор процент безработных вырос.
“Справедливо отметить, что цифры, которые мы сегодня видим – не однозначные”, – сказал Марк Занди, главный экономист Moody’s Analytics.
По словам Занди, в ходе первой волны потери рабочих мест сильнее всего пострадала потребительские секторы экономики. Такие, как досуг, гостиничный бизнес и розничная торговля. И это распространяется дальше – на другие экономические сферы.
“Ситуация усугубляется. Последствия скажутся на производстве, строительстве и, конечно же, на энергетическом секторе и других секторах”, – сказал он.
Занди считает, что уровень безработицы вырастет до 15 процентов к концу этой весны.
Отметим, что в среду координатор реагирования на коронавирус Белого дома Дебора Биркс заявила, что ограничительные меры, включая социальное дистанцирование, будут до 30 апреля.
- Как сообщалось ранее, 14 марта правительство Польши решило закрыть границы для иностранцев на 10 дней.
- В среду, 25 марта, было принято решение о продлении действия ограничения еще на 20 дней. Границы страны будут закрыты для иностранных граждан до середины апреля.