Об этом сообщает американская медиакомпания NBCNEWS.

Отмечается, что на момент 21 марта с заявками по безработице обратилось 3,3 млн человек. На прошлой неделе эта цифра – удвоилась.

Согласно отчету Министерства труда США, экономика в марте потеряла 701тысячу рабочих мест, что превышает самые негативные ожидания. Экономисты говорят, что с тех пор процент безработных вырос.

“Справедливо отметить, что цифры, которые мы сегодня видим – не однозначные”, – сказал Марк Занди, главный экономист Moody’s Analytics.

По словам Занди, в ходе первой волны потери рабочих мест сильнее всего пострадала потребительские секторы экономики. Такие, как досуг, гостиничный бизнес и розничная торговля. И это распространяется дальше – на другие экономические сферы.

“Ситуация усугубляется. Последствия скажутся на производстве, строительстве и, конечно же, на энергетическом секторе и других секторах”, – сказал он.

Занди считает, что уровень безработицы вырастет до 15 процентов к концу этой весны.

Отметим, что в среду координатор реагирования на коронавирус Белого дома Дебора Биркс заявила, что ограничительные меры, включая социальное дистанцирование, будут до 30 апреля.