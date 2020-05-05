Об этом сообщил Государственный центр занятости.
“По состоянию на 4 мая 2020 года количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 456,8 тысяч человек, что почти на 148,5 тысячи, или 48%, больше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года. 4 мая 2019 количество безработных составляло 308,3 тысяч”, – сказано в сообщении.
После введения карантина 12 марта статус безработного получили 156 тысяч граждан, в то время, как количество вакансий уменьшилось на 60%.
В то же время, есть спрос на специалистов в сфере сельского и лесного хозяйства, торговле, логистике и в сфере обеспечения правопорядка.
- Напомним, что карантин был продлен до 22 мая. При этом с 11 мая предусматриваются определенные смягчения карантинных ограничений.