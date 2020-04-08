За время карантина у украинцев усилилась тревожность – исследование

За период карантинных ограничений у украинцев зафиксировали увеличение тревожности, усталости и бессонницы.

Об этом сказано в результатах исследования социологической группы “Рейтинг“.

Согласно результатам опроса, во время карантина у украинцев зафиксировали наличие признаки депрессии, паники, усталости и расстройств сна. Уровень тревожности, усталости и бессонницы повысился.

“Сравнивая результаты опросов двух волн (I волна – 27-28.03, II волна – 3-4.04) заметно незначительный рост тревожности, усталости и бессонницы. Уровень депрессии и паники остались на том же уровне”, – сказано в исследовании.

Отмечается, что в целом, уровень негативных эмоциональных состояний украинцев во время карантина и их динамика пока не вызывает беспокойства.

Вместе с тем, остается высоким уровень тревожности среди всех возрастных групп, кроме самой старшей. Социологи объясняют это тем, что образ жизни людей старше 50 часто характеризуется снижением социальной активности, в то время, как у молодых людей до 40 лет именно резкий спад социального взаимодействия вызывает стресс.

“Возрастные различия в психоэмоциональных состояниях, вероятно, связаны с изменением стилей жизни. Молодежь больше проявляет депрессивных состояний за резкого изменения образа жизни, принудительное сужение социального круга, снижение активности, количества впечатлений и событий. В то время как в возрасте 50+ стиль жизни становится с каждым годом все более карантинным”, – заключается в исследовании.