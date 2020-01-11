Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что за сбитый украинский самолет МАУ в Тегеране должно отвечать не только руководство Ирана, но и России.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Сегодня руководство Ирана вынуждено было подтвердить свою ответственность за убийство пассажиров гражданского украинского самолета. Это страшная трагедия, которая не может остаться без строгого наказания виновных. Родные и близкие погибших требуют не только нашего сочувствия, но, в первую очередь, справедливости. Это уже второй пассажирский “Боинг”, который за последнее время уничтожается российской ракетой. И так же, как и в случае с малазийским самолетом, руководство РФ в своих официальных заявлениях пыталось не только поддержать Иран, как своего стратегического партнера, но и дезинформировать международное сообщество, придумывая лживые версии этой ужасной трагедии”, – говорится в сообщении.

Турчинов подчеркнул, что Украина должна немедленно требовать внеочередного заседания Совбеза ООН с целью обеспечения проведения объективного расследования этого преступления и привлечения к ответственности не только руководства Ирана, но и их военного союзника – Российской Федерации, “которая системно поддерживает терроризм и в нарушение международных санкций поставляла в Иран смертоносное оружие, готовила военных специалистов и, не исключено, оказывала непосредственную помощь при подготовке ракетной атаки, которая состоялась 8 января”.

Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

9 января стало известно, что по информации американская разведки авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.

В тот же день премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет “Международных авиалиний Украины”, по данным канадской разведки, был сбит иранской ракетой “земля-воздух”.