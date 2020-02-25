В первом туре президентских выборов в Украине за Владимира Зеленского готовы проголосовать 44,2 % граждан, определившихся с выбором. Пятого президента Петра Порошенко поддержали бы 11,6 % опрошенных.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, респондентов спросили, за какого кандидата они бы проголосовали, если бы выборы проходили в феврале 2020 года. Рейтинги кандидатов сравнивались с результатами первого тура президентских выборов 2019 года.

Согласно опросу КМИС, наибольшую поддержку среди населения сейчас имеет Владимир Зеленский, за которого готовы голосовать 44,2 % среди тех, кто определился со своим выбором (+ 14 % по сравнению с 2019 годом).

Второе место по электоральным симпатиям занимает Юрий Бойко – 13,1 % (по сравнению с 2019 годом рейтинг вырос на 1,4 %). На третьей позиции – Петр Порошенко с 11,6 % поддержки (по сравнению с 2019 годом рейтинг снизился на 4,3 %).

За лидера “Батькивщины” Юлию Тимошенко отдали бы голоса 6,9 % определившихся избирателей (по сравнению с 2019 годом рейтинг упал на 6,5 %).

За лидера партии “Сила и честь” Игоря Смешко проголосовали бы 4,9 % опрошенных, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 4 %, а за лидера партии “Гражданская позиция” Анатолия Гриценко – 3,3 %.

Всеукраинский опрос общественного мнения проводился с 8 по 18 февраля 2020 года. Методом личного интервью было опрошено 2038 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3 % для показателей близких к 50 %, 2,8 % – для показателей близких к 25 %, 2,0 % – для показателей близких к 10 %, 1,4 % – для показателей близких к 5 %.