Если бы в ближайшее время в Украине проходили президентские выборы, то за действующего Президент страны Владимира Зеленского готовы проголосовать 40% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Как свидетельствуют результаты опроса, 15% украинцев голосовали бы за лидера партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Юрия Бойко, 13,5% ˗ за лидера партии “Европейская солидарность”, пятого президента Петра Порошенко, 10% ˗ за лидера “Батькивщины” Юлию Тимошенко.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года среди 2018 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.