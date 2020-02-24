Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.
Как свидетельствуют результаты опроса, 15% украинцев голосовали бы за лидера партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Юрия Бойко, 13,5% ˗ за лидера партии “Европейская солидарность”, пятого президента Петра Порошенко, 10% ˗ за лидера “Батькивщины” Юлию Тимошенко.
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года среди 2018 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
- Согласно данным социологического исследования, проведенного группой “Рейтинг” в конце января, уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому упал еще на 7 %.
- Ранее сообщалось, что рейтинг доверия Президенту Украины Владимиру Зеленскому упал на 16 процентов по сравнению с октябрем 2019 года.