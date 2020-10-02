Пострадавшие во время масштабных пожаров в Луганской области получат выплаты за полностью утраченное жилье в размере 300 тыс. гривен, а семьи погибших – по 200 тыс. гривен.

Об этом сообщил в комментарии журналистам премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Деньги будут выделены “из резервного фонда”.

“Стратегия государства остается аналогичной. Сумма средств из резервного фонда государства будет выделена непосредственно, когда будет возможность посчитать убытки”, – отметил Шмыгаль

Суммы выплат пострадавшим, по словам главы Правительства, будут следующими:

• за полностью сгоревший дом – 300 тыс. гривен;

• семьям погибших в результате пожаров – по 200 тыс. гривен;

• на капитальный ремонт в частично разрушенных домах – по 50 тыс. гривен;

• на возмещение потерь, если пострадало хозяйство – 20 тыс. гривен.

Деньги выплатят из расчета на одну семью.

По словам Шмыгаля, денежные компенсации готовы выплачивать и местные власти из своего резервного фонда.

Глава Правительства проинформировал, что Гослесагентство должно немедленно разработать и утвердить стратегию борьбы с лесными пожарами, поскольку до сих пор такой стратегии в Украине не было.

Шмыгаль отметил, что по факту пожаров уже открыто 10 уголовных производств.

(На видео – с 2:20)

Что известно о пожарах в Луганской области?

30 сентября сразу в трех районах возникли масштабные пожары, загорелась сухая трава и лесная подстилка. В течение 30 сентября на территории области было зафиксировано 146 пожаров в природных экосистемах (ликвидировано 82 пожара, продолжается тушение 64).

Огонь в результате сложных погодных условий (ветер с ураганными порывами до 20 м/с, длительный засушливый период) быстро распространился на значительную территорию. По оценкам, огонь охватил около 9,3 га.

Жители Новоайдарского района области были эвакуированы. В связи с необходимостью эвакуации жителей поселков, пострадавших от пожаров, в Северодонецке приостановили учебный процесс.

По состоянию на утро 1 октября сообщалось, что в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 5 человек.

Впоследствии стало известно, что погибли 9 человек, еще 14 — госпитализированы.

В штабе Операции Объединенных сил заявили, что пожары возникли в результате обстрелов российско-оккупационных войск с применением трассирующих пуль.

“Почти тысяча человек эвакуированы из эпицентров пожаров, произошедших вследствие умышленных вооруженных провокаций со стороны российско-оккупационных войск. Вчера, 30 сентября, противник, применив трассирующие пули, совершил поджог сухой травы на различных участках местности на Луганщине”, — отмечалось в заявлении штаба.