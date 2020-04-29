Сегодня группа украинских работников не смогла вылететь из Киева в Лондон, поскольку Государственная авиационная служба Украины в последний момент запретила рейс.

Пассажиры рейса – жители разных регионов Украины – сейчас ожидают разрешения ситуации в Международном аэропорту “Борисполь”, сообщают #Буквы.

Рейс должен был выполняться в среду, 29 апреля, в 12:40 авиакомпанией МАУ (“Международные авиалинии Украины”). Он был организован для доставки в Британию на работу украинских граждан, имеющих долгосрочный контракт с работодателем за рубежом.

Несмотря на то, что рейс был организован по заказу британского работодателя, который заблаговременно позаботился об обеспечении работников долгосрочным контрактам, украинцев из страны все же не выпустили.

Информация о запрете выполнить рейс была получена всего лишь за два часа до вылета. При этом украинцы, которые планировали улететь в Лондон, уже добрались до аэропорта в условиях карантина и отсутствия регулярного наземного пассажирского сообщения.

Люди в “Борисполе” очень возмущены отменой рейса.

Представитель компании, которая организовывает трудоустройство украинцев в Британии, сообщил #Буквам, что украинцы должны были вылететь в рамках государственной программы правительства этой страны и работать в сфере сельского хозяйства. Министерство иностранных дел Украины 4 раза давало разрешение на вылет рейса и столько же раз это решение отменяло.

Согласно информации из источников в “Борисполе”, руководство МАУ (директор Евгений Дыхне) пыталось добиться в Кабинете Министров, чтобы рейс все же выпустили, но это не удалось сделать.

По информации #Букв, в МАУ взяли по 300 долларов США с человека за чартер до Британии. До введения карантина место на регулярный авиарейс по этому же направлению стоило максимум 150 долларов.