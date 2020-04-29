Пассажиры рейса – жители разных регионов Украины – сейчас ожидают разрешения ситуации в Международном аэропорту “Борисполь”, сообщают #Буквы.
Рейс должен был выполняться в среду, 29 апреля, в 12:40 авиакомпанией МАУ (“Международные авиалинии Украины”). Он был организован для доставки в Британию на работу украинских граждан, имеющих долгосрочный контракт с работодателем за рубежом.
Несмотря на то, что рейс был организован по заказу британского работодателя, который заблаговременно позаботился об обеспечении работников долгосрочным контрактам, украинцев из страны все же не выпустили.
Информация о запрете выполнить рейс была получена всего лишь за два часа до вылета. При этом украинцы, которые планировали улететь в Лондон, уже добрались до аэропорта в условиях карантина и отсутствия регулярного наземного пассажирского сообщения.
Люди в “Борисполе” очень возмущены отменой рейса.
Представитель компании, которая организовывает трудоустройство украинцев в Британии, сообщил #Буквам, что украинцы должны были вылететь в рамках государственной программы правительства этой страны и работать в сфере сельского хозяйства. Министерство иностранных дел Украины 4 раза давало разрешение на вылет рейса и столько же раз это решение отменяло.
Согласно информации из источников в “Борисполе”, руководство МАУ (директор Евгений Дыхне) пыталось добиться в Кабинете Министров, чтобы рейс все же выпустили, но это не удалось сделать.
По информации #Букв, в МАУ взяли по 300 долларов США с человека за чартер до Британии. До введения карантина место на регулярный авиарейс по этому же направлению стоило максимум 150 долларов.
- Накануне стало известно, что Украина временно запретила своим гражданам выезд за границу на сезонные работы. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что страны Евросоюза присылают запросы на отправку сезонных работников, отметив, что власти нашей страны руководствуются “прежде всего соображениями безопасности и здоровья наших граждан”. Кулеба выразил мнение, что на фоне пандемии “пока нелогичным выглядит параллельно организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где тоже продолжается эпидемия с той или иной степенью интенсивности”.
- Как рассказал #Буквам юрист Владимир Владимиров, запрет на выезд украинских заробитчан на сезонные работы в страны Евросоюза является незаконным.