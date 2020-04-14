Об этом шла речь в сегодняшнем видеообращении Главы государства.
Так Зеленский призвал всех, кто испытывает симптомы респираторных заболеваний или контактировал с пациентам с подтвержденным СOVID-19, обращаться к семейным врачам или в “скорую”.
“Заболеть коронавирусом – не стыдно. Пожалуйста, не бойтесь. И тем более не думайте, что как-то оно само обойдется. Обращайтесь к врачу и проходите тестирование”, — заявил президент.
- Ранее Президент Владимир Зеленский призвал украинцев с пониманием и ответственностью относиться к ограничениям во время карантина и “не превращаться в оскорбленных детей”.