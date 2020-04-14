Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что болеть коронавирусом "не стыдно" и призвал граждан обращаться за помощью к врачам.

Об этом шла речь в сегодняшнем видеообращении Главы государства.

Так Зеленский призвал всех, кто испытывает симптомы респираторных заболеваний или контактировал с пациентам с подтвержденным СOVID-19, обращаться к семейным врачам или в “скорую”.

“Заболеть коронавирусом – не стыдно. Пожалуйста, не бойтесь. И тем более не думайте, что как-то оно само обойдется. Обращайтесь к врачу и проходите тестирование”, — заявил президент.