В городах Польши продолжаются протесты, связанные с ограничением права женщин на аборт. На второй день только в столице на улицы вышли около 10 тысяч человек.

Об этом сообщают #Буквы.

В четверг, 22 октября, Конституционный суд Польши постановил, что аборт в случае серьезной и необратимой инвалидности плода или его неизлечимого заболевания противоречит Конституции страны. Как пишет “Польское радио”, решение было принято большинством голосов.

Таким образом, суд ограничил и без того ограниченный перечень случаев, в которых женщины могут сделать аборт. Отныне аборт в Польше станет возможным лишь в случаях, если женщина была изнасилована, если имел место инцест, или же в случае, если беременность несет угрозы для жизни женщины.

Как известно, такие ограничения привели к появлению в стране “абортивного туризма” (женщины выезжают за границу для проведения операции) и “абортивного подполья” (женщины проводят аборты незаконно в ненадлежащих условиях, часто с рисками для своего здоровья).

Неоднократные попытки консервативной партии “Право и справедливость”, представителем которой является польский президент Дуда, ограничить правила проведения абортов в течение последних лет вызвали бурную реакцию общества, из-за чего политсила была вынуждена отказаться от ряда законодательных предложений.

Законодатели “ПиС” поприветствовали решение Конституционного трибунала, но, как пишет Reuters, опровергли обвинения оппозиции в том, что каким-либо образом повлияли на решение суда.

В четверг в городах Польши, несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом (прирост новых случаев COVID-19 в день – более 13 000) и введением усиленного карантина, вспыхнули массовые протесты. Митинги прошли в Кракове, Лодзе, Щецине и Варшаве.

В польской столице сотни протестующих отправились сначала в штаб-квартиру “ПиС”, а затем — к дому Ярослава Качинского, главы политсилы. Там протестующих встретили полицейские, окружившие здание.

Согласно сообщению полиции, правоохранители применяли перцовый газ, по меньшей мере 15 человек были задержаны. Это якобы произошло тогда, когда протестующие начали швырять камни и пытаться прорваться через кордон полицейских. Протесты продолжались до глубокой ночи.

В пятницу, 23 октября, протесты вспыхнули с новой силой. На этот раз, по оценкам мэрии, в протестах в Варшаве приняли участие около 10 тысяч человек. Местное СМИ TNV сообщает, что протестующие направились сразу к дому Качинского. В городе усиленно дежурят полицейские, часть улиц перекрыта.