После деоккупации территорий на востоке Украины и Крыма Национальный банк Украины должен иметь законодательную возможность ограничивать обмен рублей в определенных случаях.

Об этом в интервью LB.ua заявил вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.

“У Москвы все равно будет желание вмешиваться в нашу финансовую систему через рублевую интервенцию. Поэтому мы и говорим, что Национальный банк как регулятор должен будет иметь право ограничить оборот рубля, его обмен в отдельных регионах из определенных источников”, – отметил он.

Разработанный МинТОТ законопроект “О государственной политике переходного периода” дает определение случаев, в которых будет ограничиваться обмен и трансфер российской валюты.

“Если обычный человек, который жил на оккупированной территории, придет менять рублевую массу, накопленную им за период жизни под властью режима, никто точно не будет его ограничивать в этих правах. А вот если через Украину будут стараться пропустить большие объемы рублевой массы, то НБУ должно будет на это реагировать. В законопроекте мы не обязываем его это делать, но предлагаем предоставить такое право”, – говорит Резников.

В то же время вице-премьер отмечает, что согласно законодательной инициативы, в течение шести месяцев после деоккупации каждой отдельной территории должно состояться восстановления обращения гривны.