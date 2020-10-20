Офис президента напомнил о недопустимости цензуры и назвал решение суда о запрете распространения книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" по иску Виктора Медведчука таким, что "удивляет формулировками".

Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой ОПУ.

В заявлении отмечается, что Офис президента “принял к сведению” как решение суда, так и намерение Кипиани подавать апелляционную жалобу.

“Безусловно, удивлены некоторыми формулировками в указанном решении. Хотя не ставим под сомнение независимость судебной ветви власти”, — отметили в Офисе президента.

Представительство главы государства заметило, что книга имеет сугубо документальную основу и Медведчука в ней не стоит расценивать как “персонажа произведения”.

“Поведение участника проанализировано исключительно на основании документально зафиксированных фактов, которые не являются продуктом литературного творчества авторов и литературной выдумкой”, — говорится в заявлении.

Также Офис президента подчеркнул, что цензура в Украине в любых проявлениях “прямо и недвусмысленно запрещена Конституцией”.

“Исходим из того, что научные исследования истории, обработки материалов истории нашего народа, в частности с помощью инструментов публицистики, не могут ограничиваться из-за эмоций отдельных участников событий прошлого. Независимо от сегодняшнего статуса и политической позиции этих участников. Призываем всех граждан иметь смелость честно смотреть на события прошлого нашего народа и действия или бездействие отдельных лиц”, — подытожили в ОПУ.