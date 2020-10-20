Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой ОПУ.
В заявлении отмечается, что Офис президента “принял к сведению” как решение суда, так и намерение Кипиани подавать апелляционную жалобу.
“Безусловно, удивлены некоторыми формулировками в указанном решении. Хотя не ставим под сомнение независимость судебной ветви власти”, — отметили в Офисе президента.
Представительство главы государства заметило, что книга имеет сугубо документальную основу и Медведчука в ней не стоит расценивать как “персонажа произведения”.
“Поведение участника проанализировано исключительно на основании документально зафиксированных фактов, которые не являются продуктом литературного творчества авторов и литературной выдумкой”, — говорится в заявлении.
Также Офис президента подчеркнул, что цензура в Украине в любых проявлениях “прямо и недвусмысленно запрещена Конституцией”.
“Исходим из того, что научные исследования истории, обработки материалов истории нашего народа, в частности с помощью инструментов публицистики, не могут ограничиваться из-за эмоций отдельных участников событий прошлого. Независимо от сегодняшнего статуса и политической позиции этих участников. Призываем всех граждан иметь смелость честно смотреть на события прошлого нашего народа и действия или бездействие отдельных лиц”, — подытожили в ОПУ.
Иск Медведчука против Кипиани
В сентябре 2019 года, через несколько месяцев после выхода в печать книги Вахтанга Кипиани “Дело Василия Стуса”, Виктор Медведчук заявил, что потребует запретить распространение книги, так как некоторые ее фрагменты якобы не соответствуют действительности и унижают его честь и достоинство.
Позже Виктор Медведчук подал в суд на журналиста автора книги “Дело Василия Стуса” Вахтанга Кипиани.
Украинские интеллектуалы призвали уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову гарантировать право на справедливый суд по иску народного депутата от “Оппозиционного платформы — За життя” Виктора Медведчука против журналиста Вахтанга Кипиани и издательства Vivat через книгу “Дело Василия Стуса”.
После судебных разбирательств суд постановил взыскать с Вахтанга Кипиани и ООО “Виват” судебный сбор по 768,4 гривны с каждого в пользу Медведчука. Кроме того, суд обязал удалить из книги определенные фрагменты, а именно:
- на странице 661 – “является фактом, что предоставленного, поддерживаемого госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук”;
- на странице 664 – “Медведчук на суде признал, что все “преступления”, якобы совершенные его подзащитным, “заслуживают наказания”;
- на странице 664 – “он фактически поддержал обвинение. Зачем прокуроры, когда есть такие безотказные адвокаты?”;
- на странице 7 – “распинал поэта назначенный государством адвокат Медведчук”;
- на странице 663 – “шестерка коммунистической системы адвокат Медведчук”;
- на странице 664 – “преступление перед поэтом юрист Медведчук совершил еще и тем, что не сообщил семье о начале рассмотрения дела”.
Сам Кипиани сообщил “Суспільному”, что не будет удалять фрагменты из книги.
Запрет на распространение значительно повысил спрос на нее. Весь имеющийся тираж книги раскупили “за считанные минуты”.
Украинские пользователи Сети посмеялись над Виктором Медведчуком из-за иска. В его честь переименовали “эффект Стрейзанд”, в частности — в Википедии.
- Из-за новости о фильме о Василие Стусе Медведчук подал в суд на интернет-издание #Буквы.
25 июня в Подольском суде Киева продолжилось рассмотрение дела по иску Медведчука по интернет-издание #Буквы.
- На продленном предыдущем заседании судом по новым доказательствами, представленными представителем истца, были утверждены новые ответчики — владельцы домена #Буквы Петр Терентьев и Екатерина Рошук. Теперь дело подлежит новому рассмотрению, из-за чего суд принял решение направить материалы иска новым ответчикам, вызвать их на судебное заседание, которое состоится 29 октября 2020 года.