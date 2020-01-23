Об этом свидетельствует медиа-исследование интернет аудитории Украины.
В частности, соцсеть “Одноклассники” заняла 5 место в рейтинге, российская поисковая система Yandex оказалась на 6 позиции, а “ВКонтакте” заняла 9 место.
Следует отметить, что согласно ранжированию по среднедневной доле, популярность заблокированных российских сайтов в последнее время снижается.
В то же время, в тройку самых популярных сайтов вошли: Google (среднедневная доля посещение 62 %), Youtube (43 %) и Facebook (30 %).
- 16 мая 2017 года Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, которое блокирует на три года доступ к “Яндексу”, соцсетям “ВКонтакте”, “Одноклассники” и сервису Mail.ru. Реакция людей не заставила себя долго ждать. Соцсети вспыхнули от негодования или, наоборот, радостных сообщений. А кто-то просто шутил.