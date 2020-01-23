В декабре 2019 года заблокированные российские социальные сети вошли в топ-10 самых популярных сайтов в Украине.

Об этом свидетельствует медиа-исследование интернет аудитории Украины.

В частности, соцсеть “Одноклассники” заняла 5 место в рейтинге, российская поисковая система Yandex оказалась на 6 позиции, а “ВКонтакте” заняла 9 место.

Следует отметить, что согласно ранжированию по среднедневной доле, популярность заблокированных российских сайтов в последнее время снижается.

В то же время, в тройку самых популярных сайтов вошли: Google (среднедневная доля посещение 62 %), Youtube (43 %) и Facebook (30 %).