Об этом сообщил сам нардеп.
В комментарии изданию “Страна”, нардеп сказал, что претензий к работе коммунальщиков не имеет.
“А я без претензий. Поставил машину в неположенном месте, ее эвакуировали. Оно неприятно, но стимулирует соблюдать правила дорожного движения, потому что много времени и сил уходит, чтобы ее получить. Никаких проблем нет. Забрали одну – пересел в другую, одну из шести, которые так любит считать “коллективная бигусятина”, – сказал он.
А еще Дубинский призвал украинцев парковаться по правилам.
- Народный депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский обозвал журналиста проекта “Бигус” за то, что он сфотографировал припаркованный с нарушением автомобиль нардепа.