В воскресенье, 18 октября, с улицы Десятинной в Киеве за неправильную парковку эвакуировали автомобиль народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского.

Об этом сообщил сам нардеп.

В комментарии изданию “Страна”, нардеп сказал, что претензий к работе коммунальщиков не имеет.

“А я без претензий. Поставил машину в неположенном месте, ее эвакуировали. Оно неприятно, но стимулирует соблюдать правила дорожного движения, потому что много времени и сил уходит, чтобы ее получить. Никаких проблем нет. Забрали одну – пересел в другую, одну из шести, которые так любит считать “коллективная бигусятина”, – сказал он.

А еще Дубинский призвал украинцев парковаться по правилам.