Задержали двух мужчин, которые причастны к самому масштабному пожару в Житомирской области.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.

“Вчера (10 апреля) задержали двух поджигателей, которые вызвали самый масштабный пожар в Житомирской области, и который уже неделю тушат около 150 спасателей и лесников”, – говорится в сообщении.

Пожар настолько мощный, что на его ликвидацию пришлось вызывать подмогу – пожарно-спасательные подразделения из других областей и пожарную авиацию ГСЧС.

За неделю было совершено 280 вылетов и сброшено в эпицентр пожара почти 1500 тонн воды.

“Можете посчитать, во сколько государству обойдется тушение пожара”, – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что сухостой подожгли двое мужчин 1991 и 1989 г.р.

“Кстати, их задержали лесники Народицкого спецлесгоспа в тот момент, когда преступники снова жгли сухостой, теперь уже вблизи села Рубежовка – один в поле, другой – в лесополосе. По информации Народицкого отделения полиции, оба мужчины признались в предыдущем поджоге вблизи села Гуто-Марятин (это соседнее с Рубежовкой), который и привел к масштабному пожару в Житомирской области, последствия которой будут катастрофическими и для людей, и для окружающей среды”, – подчеркивают в ГСЧС.