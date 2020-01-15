Посол Великобритании в Иране Роб Макэйр, которого ранее задержали на антиправительственных в Тегеране, после случившегося покинул государство.

Об этом сообщает официальное информагентство Исламской Республики IRNA.

Как сообщалось ранее, 11 января сотни людей собрались возле университета имени Амира Кабира в центре Тегерана, чтобы выразить протест против непрозрачности касательно причины крушения украинского пассажирского самолета. Во время протестов на несколько часов был задержан посол Великобритании в Иране Роб Макэйр, в связи с чем в ЕС выразили обеспокоенность.

В среду, 15 января, Макэйр был вызван в министерство иностранных дел Ирана из-за его “нетрадиционного поведения”. Ему напомнили, что присутствие иностранных послов противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, согласно которой все дипломатические лица, находящиеся под политическим иммунитетом, должны уважать законы страны пребывания и избегать вмешательства в их дела.

О случившемся была официально проинформирована Великобритания. 15 января посол также уведомил свою страну и покинул Иран согласно дипломатическим протоколам.

Как известно, 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.