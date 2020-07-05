Об этом говорится в комментарии посольства Украины в Греции.
В посольстве рассказали, что ночью 4 июля было получено обращение на “горячую линию” о 17-ти гражданах Украины, которых не пропустили в аэропорту Афин.
Дежурный консул немедленно установил контакт с украинцами: им пытались обеспечить надлежащие условия пребывания в изоляторе
“Благодаря проведенной работе с полицией украинцам разрешили дополнительно покупать напитки и еду на территории полицейского участка аэропорта. С партнерами компаний Wizzair и Rayanair подтверждено обеспечение пассажиров питанием”, – говорится в сообщении посольства.
Украинцев отправят обратными рейсами Афины – Киев:
- Wizzair – 07.07 в 21:55;
- Ryanair – 06.07 (относительно точного времени рейса ожидается подтверждение).
“Консулы Украины сотрудничают с соответствующими государственными структурами Греции для того, чтобы к гражданам Украины, которые отнесены к категории “нежелательные”, не применялась процедура “депортации”, – отметили в посольстве.
Там также подчеркнули, что это не первый случай, когда вышеупомянутые авиакомпании берут на борт граждан Украины на рейсы в Афины, несмотря на запрет.
На сайте посольства Украины в Греции 1 июля опубликована информация, в которой говорится, что украинцы не включены в список стран, гражданам которых разрешен въезд в ЕС.
- В аэропорту Афин задержали 17 украинцев, которые прилетели в Грецию из Киева. Причина задержания – запрет на въезд в ЕС гражданам третьих стран.