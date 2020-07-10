Оперативники Национальной полиции Украины задержали трех граждан, которые подозреваются в подрыве автомобиля "Укрпочты" в Полтавской области и похищении 2,7 млн гривен.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

“Полчаса назад сотрудники уголовного розыска Национальной полиции задержали трех граждан, которые обосновано подозреваются в совершении дерзкого ограбления автомобиля “Укрпочты” в Полтавской области. Тех самых, которые похитили 2,7 млн гривен”, – отметил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, для раскрытия этого преступления понадобилось три дня.

В пресс-службе уточнили, что водитель “Газели”, над головой у которого взорвалось самодельное взрывное устройство, пока еще находится в реанимации.

Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.

Об ограблении автомобиля стало известно во вторник, 7 июля. Инцидент произошел в районе населенного пункта Тишки.

Злоумышленники взорвали автомобиль “Газель”, который принадлежит “Укрпочте”, и завладели деньгами, а также табельным пистолетом охранника.

В результате нападения два человека, находившихся в автомобиле, получили телесные повреждения.