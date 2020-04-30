Задолженность по оплате коммунальных услуг в Киеве может привести к перебоям их предоставления.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга в четверг.

“Из-за ограничительных мер люди и предприятия столкнулись с финансовыми проблемами. Это повлияло на уровень оплаты коммунальных услуг. На сегодня в Киеве общая задолженность за коммунальные услуги составляет почти 6 млрд грн. Это очень большая сумма. Хочу отметить, что тенденция к уменьшению уровня оплаты может привести к перебоям с предоставлением коммунальных услуг”, – сказал Кличко.

Мэр Киева напомнил, что на время карантина действует скидка в 10% на оплату коммунальных услуг, а также призвал пользоваться онлайн-сервисами при оплате.