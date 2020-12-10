«Загадочный» монолит, который нашли в Киеве, оказался рекламой интернет-магазина

Сегодня ряд СМИ сообщили, что в Киеве нашли "загадочный" монолит, подобный тому, что накануне обнаружили в США и в нескольких странах Европы. Но сооружение оказалось рекламой интернет-магазина "АЛЛО".

Об этом сообщают #Буквы.

Сейчас монолит стоит на Замковой горе в Киеве. Внешне он похож на те, что художники арт-группы The Most Famous Artist установили в пустыне американского штата Юта, в Румынии и в штате Калифорния.

Но на “украинском” сооружении есть надпись: “Новый почтовый оператор Украины АЛЛО Express. Тыкай – доставим”.

Отметим, что КП “Киевблагоустройство” уже заметило объект и зафиксировало нарушение.