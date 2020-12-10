Covid-19 Украина

обновлено 10.12.2020 в 15:02

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«Загадочный» монолит, который нашли в Киеве, оказался рекламой интернет-магазина

Сегодня ряд СМИ сообщили, что в Киеве нашли "загадочный" монолит, подобный тому, что накануне обнаружили в США и в нескольких странах Европы. Но сооружение оказалось рекламой интернет-магазина "АЛЛО".

Четверг, 10 декабря 2020, 15:41

Об этом сообщают #Буквы.

Сейчас монолит стоит на Замковой горе в Киеве. Внешне он похож на те, что художники арт-группы The Most Famous Artist установили в пустыне американского штата Юта, в Румынии и в штате Калифорния.

Но на “украинском” сооружении есть надпись: “Новый почтовый оператор Украины АЛЛО Express. Тыкай – доставим”.

Отметим, что КП “Киевблагоустройство” уже заметило объект и зафиксировало нарушение.

 

Фото: #Буквы

  • Ранее сообщалось, что в США, в штате Юта, обнаружили загадочную трехметровую металлическую стелу. 29 ноября она исчезла. 
  • Также в Румынии появился загадочный металлический монолит похожий на тот, что был найден в пустыне американского штата Юта. 2 декабря стало известно, что монолит исчез.
  • 3 декабря очередной монолит появился на вершине горы Пайн в американском городе Атаскадеро (штат Калифорния).
  • Впоследствии арт-группа The Most Famous Artist заявила, что именно она установила загадочные монолиты.

 

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