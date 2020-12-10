«Загадочный» монолит, который нашли в Киеве, оказался рекламой интернет-магазина

Об этом сообщают #Буквы.
Сейчас монолит стоит на Замковой горе в Киеве. Внешне он похож на те, что художники арт-группы The Most Famous Artist установили в пустыне американского штата Юта, в Румынии и в штате Калифорния.
Но на “украинском” сооружении есть надпись: “Новый почтовый оператор Украины АЛЛО Express. Тыкай – доставим”.
Отметим, что КП “Киевблагоустройство” уже заметило объект и зафиксировало нарушение.
- Ранее сообщалось, что в США, в штате Юта, обнаружили загадочную трехметровую металлическую стелу. 29 ноября она исчезла.
- Также в Румынии появился загадочный металлический монолит похожий на тот, что был найден в пустыне американского штата Юта. 2 декабря стало известно, что монолит исчез.
- 3 декабря очередной монолит появился на вершине горы Пайн в американском городе Атаскадеро (штат Калифорния).
- Впоследствии арт-группа The Most Famous Artist заявила, что именно она установила загадочные монолиты.