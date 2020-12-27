На новогодние праздники Польша вводит жесткий карантин в связи с распространением коронавируса COVID-19.

О том, какими будут правила въезда для граждан Украины начиная с 28 декабря, проинформировали в посольстве Украины в Польше.

Кто может въехать в Польшу во время карантина?

В это время право на въезд в Польшу будут иметь украинцы, которые:

являются супругами, детьми (или находятся под постоянной опекой) граждан Республики Польша;

имеют Карту Поляка, право на постоянное/временное проживание на территории;

работают в Польше (имеют право на выполнение работ, разрешение на трудоустройство/подтверждение намерения выполнения сезонных работ, подтверждение поручения на выполнение работ и т.п.);

работают в Польше (имеют право на выполнение работ, разрешение на трудоустройство/подтверждение намерения выполнения сезонных работ, подтверждение поручения на выполнение работ и т.п.); получают образование в Польше (ученики, студенты, соискатели последипломного образования, докторанты) или являются лицами, сопровождающими учащихся;

являются учеными, которые проводят исследования на территории Польши;

члены семей (супруги, дети) граждан Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) — Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарии;

имеют разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны-члена Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) — Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарии, или члены их семей (супруги, дети), которые въезжают в Польшу с целью транзита через ее территорию;

являются водителями транспортных средств сферы международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок и въезжают на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;

является моряками, рыбаками, работниками морских добывающих или буровых платформ, которые въезжают в Польшу с целью транзита через ее территорию к месту выполнения служебных обязанностей;

являются работниками дипломатических и консульских учреждений, представителями международных организаций и членами их семей, а также другие лица, пересекающие границу на основании дипломатического паспорта;

являются пассажирами воздушных судов, осуществляющих международный перелет из аэропорта, расположенного на территории государства, которое не подпадает под запрет воздушного движения и принадлежат хотя бы к одной из вышеперечисленных категорий граждан Украины, или имеют вид на жительство в Грузии, Японии, Канаде, Новой Зеландии, Таиланде, Республике Корея, Тунисе, Австралии;

въезжают в Польшу на основании национальной визы с целью репатриации, или как члены семьи (супруги, дети) репатрианта;

въезжают в Польшу для участия в спортивных мероприятиях (спортсмены, тренеры, врачи, физиотерапевты, судьи, аккредитованные журналисты) при условии наличия документов с подтверждением от организатора соревнований;

въезжают в Польшу на основании визы, выданной с целью поработать по гуманитарным причинам, которые представляют интерес для Польши, или являются ее международным обязательствам;

въезжают в Польшу на основании визы, выданной для участия в программе Poland. Business Harbour;

являются иностранными предпринимателями и представителями иностранных субъектов предпринимательской деятельности, которые въезжают в Польшу в коммерческих целя и которые получили согласие на въезд министра иностранных дел Республики Польша.

Карантин по прибытии

При этом граждане будут находиться на карантине после въезда. Это не касается:

лиц, имеющих справку о наличии у них прививки от COVID-19;

водителей и членов экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, чья профессиональная деятельность связана со сферой международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок и въезжающих на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;

инспекторов морской администрации въезжающих на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;

пассажиров судов, курсирующих (но не заплывающих в порты третьих стран) между портами государств-членов Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) — Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве;

лиц, получающих образование в Польше (ученики + провожатый, студенты, слушатели, соискатели последипломного образования, докторанты), а также ученых, которые проводят исследования на территории Польши (при условии документального подтверждения факта обучения/научной деятельности);

лиц, которые в январе 2021 сдают экзамен в восьмой класс в школах для взрослых, где обучение заканчивается в осеннем семестре;

работников дипломатических и консульских учреждений, представителей международных организаций и членов их семей, а также других лиц, пересекающих границу на основании дипломатического паспорта;

лиц, выполняющих работы на сельскохозяйственных предприятиях, расположенных в приграничных территориях обеих стран;

лиц, имеющих разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны-члена Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) — Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарской Конфедерации, а также членов их семей (супруги, дети), которые въезжают в Польшу с целью транзита через ее территории;

спортсменов, тренеров, врачей, физиотерапевтов, судей, аккредитованных журналистов, въезжающих в Польшу для участия в спортивных мероприятиях и имеющих подтверждающие документы от организатора соревнований;

медицинских работников, въезжающих на территорию Польши с целью трудоустройства в сфере здравоохранения.