Об этом сообщает британская компания BBC.
Сатоши Уэмацу отметил, что люди с ограниченными возможностями, имели недостатки речи, не имели прав человека.
30-летний Уэмацу ранее работал в лечебном заведении, расположенном вблизи Токио.
Отмечается, что убийство было одним из самых ужасных и шокирующих преступлений в Японии из-за своей жестокости.
Осужденный Уэмацу сказал, что “нет смысла жить” людям с психическими недостатками, и что он “должен это делать ради общества”.
В понедельник, районный суд Йокогамы назначил ему наказание в виде смертной казни через повешение. Уэмацу, в свою очередь, заявил, что не планирует обжаловать приговор.
- Нпомним, жертвами резни в Японии стали 19 человек.