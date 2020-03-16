Японец был приговорен к смертной казни за нападение в 2016 году, который привел к гибели 19 человек с инвалидностью в доме престарелых.

Об этом сообщает британская компания BBC.

Сатоши Уэмацу отметил, что люди с ограниченными возможностями, имели недостатки речи, не имели прав человека.

30-летний Уэмацу ранее работал в лечебном заведении, расположенном вблизи Токио.

Отмечается, что убийство было одним из самых ужасных и шокирующих преступлений в Японии из-за своей жестокости.

Осужденный Уэмацу сказал, что “нет смысла жить” людям с психическими недостатками, и что он “должен это делать ради общества”.

В понедельник, районный суд Йокогамы назначил ему наказание в виде смертной казни через повешение. Уэмацу, в свою очередь, заявил, что не планирует обжаловать приговор.