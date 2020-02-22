Под Киевом погиб предприниматель, директор Atlantic Group Сергей Старицкий. Полиция считает его гибель самоубийством, однако друзья эту информацию опровергают.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Киевской области.

“Сообщение по спецлинии 102 поступило от жительницы села Чайки о том, что в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы”, – говорится в сообщении.

На месте полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Погибшим оказался 56-летний житель Киева. В качестве вещественного доказательства правоохранители изъяли пистолет марки “Jericho 941 PSL”, патроны и гильзу.

По предварительным данным, киевлянин покончил с собой, когда хозяева дома, муж с женой, были в других комнатах по своим делам. Сейчас тело умершего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, с дополнительной отметкой “Самоубийство”.

В Atlantic Group подтвердили гибель Старицкого.

“С превеликим сожалением сообщаем, что вчера поздно вечером погиб генеральный директор Atlantic Group Сергей Геннадьевич Старицкий. Наш холдинг и вся рекламная отрасль Украины потеряли настоящего профессионала, который внес неоценимый вклад в развитие сферы. Инициатор, проактивный лидер и отличный менеджер, он сумел задать темп развития отрасли и внедрить мировой опыт еще с первых лет независимости Украины”, – отметили в компании.

В то же время, предприниматель и президент швейцарского фонда “Сокращение рисков” Владимир Костерин подчеркнул, что его друга Сергея Старицкого убили, а не он покончил с собой.

“Вчера произошел трагический инцидент, из-за которого Сергей погиб. Сейчас правоохранительные органы проводят расследование. Прошу СМИ не распространять версию о самоубийстве. Так как это неправда. Информация поступает от экспертов иного рода, стреляли из 3-5 метров”, – написал он на своей странице в Facebook.

Президент компании Эндрю Бейн рассказал о последнем рабочем дне погибшего.

“Еще вчера Сергей покидал офис в отличном настроении, напомнил мне о выходных, с нетерпением ждал встречи со старым другом. Мы провели час вместе: обсуждали новый успешный проект, но больше рассказывали друг другу анекдоты. Напоследок он очень удачно пошутил (эта шутка неуместна для публикации) и покинул офис с присущей только ему улыбкой. Невероятно трагический случай. В течение 27 лет он был веселым, мудрым и добрым другом. Он мог разговаривать вежливо и шутя одинаково легко и с президентом, и с сельским жителем, находить общий язык даже с самыми сложными людьми”, – написал он.

СПРАВКА. Atlantic Group — первая коммуникационная сеть Украины, основанная в 1992. Она объединяет дивизионы Creative, Media, Marketing Services, PR & Public Affairs в составе группы AGAMA Communications, а также экспертизу OOH и радиорекламы под эгидой Perekhid Outdoor.

Президентом компании является американец Эндрю Бэйн, который работал с большинством международных рекламодателей и коммуникационных компаний, действующих на территории Украины и Центральной Азии.

Сергей Старицкий стал соучредителем Atlantic Group в 1992 году и являлся генеральным директором с момента основания холдинга. До прихода в Atlantic Group он работал в Государственной телерадиокомпании Украины руководителем отдела Международных и коммерческих отношений. В 2005-2006 годах был председателем правления телеканала “Интер”, но с 2007 возобновил свою деятельность по стратегическому управлению Atlantic Group на посту генерального директора.