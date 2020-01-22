Украина выступает против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе, поскольку это противоречит сути Минских соглашений, может занять годы и приведет к замораживанию конфликта.

Об этом рассказал в интервью агентству “Интерфакс-Украина” министр обороны Андрей Загороднюк.

“По разведению сторон. Эти действия могут происходить в отдельных точках, как гуманитарная составляющая – это наша позиция и до, и в течение, и после “нормандской встречи” – чтобы люди могли пересекать линию разграничения, чтобы было хоть какое-то оживление экономики в этом регионе, потому что он чрезвычайно депрессивный. Мы выступаем против разведения по всей линии, ведь такой путь является ошибочным, и таким, что противоречит самой сути Минских соглашений. С кем разводиться, если они должны разоружаться?” – подчеркнул министр.

Загороднюк уточнил, что разведение по всей линии разграничения протяженностью 410 км может занять годы, что приведет к замораживанию вооруженного конфликта на Донбассе.

“А как можно годами проводить разведение? Оно бы перешло в замороженный конфликт. А нам категорически не подходит признание замороженного конфликта. Некоторые политики говорили и сейчас говорят: “давайте признавать это замороженным конфликтом”. Это и есть неправильный путь, потому что он, фактически, фиксирует соглашение с ситуацией, которая есть сейчас, и говорит: “ну все, это нам подходит”, “это нам не подходит формально, но мы соглашаемся, что пусть так оно и будет”. Тогда напряжение снимается, уже никто не говорит о возвращении территорий или говорит очень вяло, и точно снимается напряжение со всего международного сообщества, начинает лоббироваться снятие санкций, и все это будет продолжаться десятилетия”, – объяснил Загороднюк.

По его словам, если Минские соглашения будут выполняться, то в разведении войск по всей линии нет смысла.

“Эту войну можно завершить – они должны просто выполнить Минские соглашения и уйти. В мире есть разные конфликты, есть недоразумения. Но у нас на востоке Украины не было конфликтов до 2014 года, никаких преследований на этнической или языковой почве. Это конфликт, который был создан в 2014 году абсолютно искусственно. Как он был создан, так же его и можно завершить. Если Минские соглашения выполнять, то в сплошном разведении по всей линии нет смысла”, – уточнил глава Минобороны.