У музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, который является фигурантом "дела Шеремета" и более года находится под арестом, ухудшилось состояние здоровья.

Об этом рассказал в интервью #Буквам его адвокат Станислав Кулик.

По его словам, состояние Антоненко сейчас “удовлетворительное, но это не заслуга врачей СИЗО или полиции”.

Кулик уточнил, что у музыканта обострилась “болезнь с сосудами” и началось “разрушение зубов”. Кроме того, он имел симптомы, схожие с коронавирусом COVID-19.

“У Антоненко обострение болезни с сосудами. Началось разрушение зубов. И вдобавок у него были симптомы, похожие на COVID-19. Мы просили изменить меру пресечения, чтобы он мог нормально лечиться за пределами изолятора. Но это ходатайство отклонили, вместо этого обязали СИЗО оказать медицинскую помощь. В изоляторе есть стоматолог. Она с теми средствами и возможностями, которые есть в изоляторе, попыталась Антоненко помочь. Но после этого у него выпал зуб. И нам пришлось обращаться к частному стоматологу, который ехал к Андрею в СИЗО, чтобы лечить зубы. Относительно проблем с сосудами: штатный хирург изолятора его осмотрел. И сделал вывод, что это вообще не его компетенция и нужен узкий специалист, сосудистый хирург. Нам удалось организовать визит врача, сосудистого хирурга, который Антоненко лечил раньше. Он приехал в изолятор, осмотрел его и сказал, что надо провести диагностику с помощью специальной аппаратуры. После этого ситуация заглохла”, – отметил адвокат.

Кулик объяснил, что для того, чтобы вывезти Антоненко в больницу, нужно “за несколько недель до того подать заявку, чтобы медучреждение проверили: безопасно туда везти человека, можно ли его там охранять”.

“И ответа пока нет. Но мы все же надеемся, что Антоненко изменят меру пресечения и он сможет нормально сходить в больницу”, – подчеркнул адвокат.

Что касается подозрения на COVID-19, то в СИЗО к Антоненко приезжал “специалист одной из лабораторий Киева” и “взял образцы для анализов”. К счастью, коронавирус у музыканта не обнаружили.

“К счастью, результаты были отрицательные. Мы выдохнули. Но реальный риск был, так как коронавирусной болезнью переболели два адвоката. И один из них ходил к Андрею в изолятор, еще когда не знал о заболевании. Но, к счастью, оказалось, что у Антоненко была обычная простуда”, – рассказал Кулик.

Что известно о деле Шеремета?

О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.

Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.

21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.

#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.

Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.

В июне материалы относительно Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар объединили и открыли для ознакомления.

18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугар отказались его получать.

25 августа стало известно, что дело будет рассматривать суд присяжных.

28 сентября в Шевченковском районном суде Киева продолжилось рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – уже при участии присяжных.

10 декабря Шевченковский районный суд оставил под стражей фигуранта дела Шеремета Андрея Антоненко и продлил действие меры пресечения для Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Тогда Антоненко записал обращение к близким из зала суда.