Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак на встрече с послами стран "Большой семерки" заявил, что перемирие на Донбассе все еще продолжается, но с провокациями.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

В пятницу, 30 октября, Ермак провел встречу с послами стран “Большой семерки”. Во время встречи глава ОПУ проинформировал послов о вчерашнем срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины и внеочередном заседании правительства при участии президента и принятых на них решениях, а также об итогах местных выборов в стране.

Разговор также была посвящена ситуации на Донбассе. Ермак, несмотря на обострение и нарушение боевиками “тишины” в начале суток, заверил послов в сохранении режима прекращения огня.

“По его словам, режим прекращения огня на востоке Украины продолжается уже почти 100 дней, однако имеют место провокации со стороны незаконных вооруженных формирований с целью его срыва. Вчера во время таких враждебных обстрелов, к сожалению, двое украинских военных погибли, еще двое получили ранения. Ситуацией на месте занимается начальник Генерального штаба, а Украина инициировала сегодня срочное заседание рабочей группы по безопасности Трехсторонней контактной группы”, — заявил он.