10 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов один украинский защитник погиб, еще трое - получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, враг открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из минометов калибра 120 мм вблизи Причепиловки, Орехово, Троицкого и Хутора Свободного. На подступах к Новотошковскому и Новолуганскому, кроме этого калибра, противник совершил обстрелы еще и с 82-х мм минометов. Кроме того, по оборонным укреплениям наших защитников вблизи Катериновки агрессор задействовал противотанковый ракетный комплекс.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, оккупанты неоднократно вели огонь по защитникам Водяного, использовав при этом минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В пригороде Авдеевки захватчики обстреляли наши опорные пункты из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также факты вооруженной активности противника зафиксированы у Невельского, где противник дважды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А на подступах к Лебединскому – с автоматических станковых гранатометов.

Отмечается, что за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, еще трое – получили ранения.

Для подавления огневых средств захватчиков наши защитники оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. Украинский ответ был адекватным – после чего враг прекратил свою активность.

По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили трех и ранили еще трех захватчиков. Кроме того, по уточненным данным, 9 июля потери противника дополнительно составили еще двое погибших.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня. Потерь за текущие сутки среди наших защитников нет.