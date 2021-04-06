Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ в своем Telegram-канале.

Отмечается, что с момента прошлого заседание 30 марта в результате обстрела позиций Вооруженных Сил Украины был ранен мирный житель Красногоровки Донецкой области.

Кроме того, в результате прицельного огня противника (в том числе, снайперского) погибли 3 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и еще 4 получили боевые ранения и травмы.

“Эти грубые нарушения режима прекращения огня на фоне беспрецедентного усиления группировки войск Российской Федерации вблизи государственной границы Украины и воинственной риторики представителей ТОРДЛОУ вызывают глубокую обеспокоенность у политического руководства Украины и международных партнеров”, – отметили в пресс-службе.

Исходя из этого, руководствуясь пунктом 4 Дополнение к Комплексу мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года по итогам консультаций ТКГ от 29 сентября 2015 года глава Украинской делегации Леонид Кравчук обратился к руководству ОБСЕ поддержать инициативу Украины о созыве экстренной встречи Трехсторонней контактной группы для обсуждения вопросов немедленного принятия решительных мер по восстановлению режима прекращения огня и возвращению к строгому выполнению договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года.