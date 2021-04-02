С начала текущих суток, 2 апреля, российско-оккупационные войска неоднократно нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов получил ранение украинский военнослужащий.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Так, по состоянию на 12:00 было зафиксировано 7 случаев нарушения режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации.

На Луганском направлении у населенного пункта Новотошковское враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

На Донецком направлении вблизи населенных пунктов Гнутово и Пищевик российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Кроме того, противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

“В результате вражеских действий один воин из состава операции Объединенных сил получил ранение. Защитнику оперативно оказали помощь”, – отмечается в сообщении

(На видео – с 1:40)

Вчера в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 13 случаев нарушения режима прекращения огня вооруженными формированиями РФ.

В результате вражеских действий двое украинских военнослужащих получили ранения. Их состояние – удовлетворительное.

На обстрелы противника украинские защитники дали адекватный ответ.

“По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ наращивает боевую готовность оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Так, на этой неделе под контролем кадровых российских офицеров в соединениях и частях “первого и второго армейских корпусов” проведены командно-штабные тренировки в общей системе управления 8 армии Южного военного округа ВС РФ с целью поддержания их в готовности к применению в условиях возможного обострения обстановки”, – подчеркнули в пресс-службе.

По данным разведки, основные усилия пропаганды РФ сосредоточены на “убеждении мирового сообщества в якобы правомерности и оправданности возможного применения вооруженных сил РФ против Украины, как действенного инструмента по недопущению возникновения в Крыму катастрофической ситуации, прежде всего экологической”.