Covid-19 Украина

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Обострение на Донбассе: за сутки один военный погиб, еще один ранен

Вчера ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе обострилась. Вооруженные формирования Российской Федерации нарушили перемирие, в результате чего погиб украинский военный.

Понедельник, 7 сентября 2020, 07:57

Об этом сообщили в штабе ООС.

Вблизи Красногоровки боевики обстреляли очередями из автоматического станкового гранатомета позиции украинских защитников. Там ранения получил один военный.

Кроме того, противник открывал прицельный огонь из стрелкового оружия по украинским военным неподалеку Причепиловки. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб.

Также на протяжении прошлых суток российские оккупационные войска дважды осуществили и провокационные выстрелы из подствольного гранатомета в районе населенного пункта Шумы.

С начала текущих суток, 7 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений сохраняется тишина.

Отметим, вчера сообщалось, что 6 сентября, Украина потеряла на Донбассе трех военнослужащих. Боевики дважды вели прицельный огонь по позициям ООС, во второй раз украинские защитники дали отпор.

Напомним, 6 сентября боевики нарушили перемирие в Донбассе. Оккупанты из гранатомета прицельно обстреляли украинские позиции вблизи Красногоровки. Обстрел имел место и по позициям ВСУ у Курахово (в 30 км от Красногоровки). #Буквы показывали, как выглядят позиции ООС после обстрела.

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заверил, что если российско-оккупационные войска атакуют украинские позиции на Донбассе, то получат адекватный ответ “всеми силами и средствами”.

Также 6 сентября военнослужащие продолжают тушить очаги пожаров на территории Донецкой и Луганской областей. Во время эвакуации личного состава двое украинских защитников, обходя очаг огня в “серой зоне”, подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника.

Теги: бойовики на Донбасі, Война на Донбассе

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