Обострение на Донбассе: за сутки один военный погиб, еще один ранен

Вчера ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе обострилась. Вооруженные формирования Российской Федерации нарушили перемирие, в результате чего погиб украинский военный.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Вблизи Красногоровки боевики обстреляли очередями из автоматического станкового гранатомета позиции украинских защитников. Там ранения получил один военный.

Кроме того, противник открывал прицельный огонь из стрелкового оружия по украинским военным неподалеку Причепиловки. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб.

Также на протяжении прошлых суток российские оккупационные войска дважды осуществили и провокационные выстрелы из подствольного гранатомета в районе населенного пункта Шумы.

С начала текущих суток, 7 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений сохраняется тишина.

Отметим, вчера сообщалось, что 6 сентября, Украина потеряла на Донбассе трех военнослужащих. Боевики дважды вели прицельный огонь по позициям ООС, во второй раз украинские защитники дали отпор.