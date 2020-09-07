Обострение на Донбассе: за сутки один военный погиб, еще один ранен

Об этом сообщили в штабе ООС.
Вблизи Красногоровки боевики обстреляли очередями из автоматического станкового гранатомета позиции украинских защитников. Там ранения получил один военный.
Кроме того, противник открывал прицельный огонь из стрелкового оружия по украинским военным неподалеку Причепиловки. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб.
Также на протяжении прошлых суток российские оккупационные войска дважды осуществили и провокационные выстрелы из подствольного гранатомета в районе населенного пункта Шумы.
С начала текущих суток, 7 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений сохраняется тишина.
Отметим, вчера сообщалось, что 6 сентября, Украина потеряла на Донбассе трех военнослужащих. Боевики дважды вели прицельный огонь по позициям ООС, во второй раз украинские защитники дали отпор.
Напомним, 6 сентября боевики нарушили перемирие в Донбассе. Оккупанты из гранатомета прицельно обстреляли украинские позиции вблизи Красногоровки. Обстрел имел место и по позициям ВСУ у Курахово (в 30 км от Красногоровки). #Буквы показывали, как выглядят позиции ООС после обстрела.
Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заверил, что если российско-оккупационные войска атакуют украинские позиции на Донбассе, то получат адекватный ответ “всеми силами и средствами”.
Также 6 сентября военнослужащие продолжают тушить очаги пожаров на территории Донецкой и Луганской областей. Во время эвакуации личного состава двое украинских защитников, обходя очаг огня в “серой зоне”, подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника.
- 5 сентября было распространено, в том числе в российских СМИ, заявление главаря боевиков “ДНР” Пушилина. В нем говорилось о том, что боевик распорядился нанести удар по позициям украинских войск в районе поселка Шумы (находится недалеко от оккупированной Горловки в Донецкой области). Причиной открытия огня якобы являются “незаконно возведенные инженерные сооружения в районе населенного пункта Шумы”.
- 6 сентября боевики устроили провокацию у н.п. Шумы в Донецкой области, где главарь “ДНР” угрожал открыть огонь по позициям ООС.
- Наблюдатели ОБСЕ (несмотря на заявления главаря боевиков) не зафиксировали никаких изменений на позициях украинских военных возле Шумов.
- Из-за заявления Пушилина Украины созвала экстренное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.