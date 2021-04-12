В зоне проведения операции Объединенных сил в понедельник, 12 апреля, погиб украинский военный.

Об этом сообщает пресс-служба ОТУ “Север” в соцсети Facebook.

“Сегодня, 12 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил, в полосе ответственности ОТГ “Север”, в результате прицельного обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий ВС Украины получил огнестрельное пулевое ранение, несовместимое с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

Об инциденте вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

“Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей о режиме прекращения огня”, – отмечается в сообщении.