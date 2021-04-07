Об этом он сказал в интервью изданию Lb.ua.
“Будет ли обострение, зависит только от Путина. С нашей стороны, мы не планируем никаких обострений, так как ценим жизнь каждого нашего солдата и хотим, чтобы все как можно скорее закончилось. Президент [Украины] делает все от него зависящее. Путину людей не жалко, это большая проблема”, – заявил Данилов.
На вопрос, почему РФ начала усугублять ситуацию именно сейчас, Данилов ответил, что на это могли повлиять несколько факторов.
“Китайский COVID -19 перевернул вверх тормашками весь мир. Определенные политические процессы, смена лидеров происходят в Европе – Меркель скоро уходит. В Соединенных Штатах – смена власти. США, Япония, Индия и Австралия создают собственный союз для защиты от влияния Китая в регионе Индийского и Тихого океанов. Индия, которая много сотрудничала с Российской Федерацией, сейчас сотрудничает с Соединенными Штатами. Происходят тектонические процессы”, – говорит секретарь СНБО.
Он подчеркнул, что со своей стороны Украина точно не собирается заниматься какими-либо провокационными действиями в отношении России.
Напомним, что 1 апреля в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям на Донбассе, в том числе к продвижению своих войск вглубь территории Украины.
Перед этим начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины (в том числе и под видом подготовки к учениям “Запад-2021”, которые будут проводиться совместно с Беларусью в сентябре).
По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях были расположены 28 батальонных тактических групп противника. Речь идет о Брянской, Воронежской, Ростовской областях РФ, а также о территории незаконно оккупированного украинского Крыма.
При этом вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины – на севере, на востоке и на юге.
- В пятницу, 26 марта, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего четверо воинов погибли, еще двое были ранены.
- 30 марта Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла заявление по эскалации российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе.
- 31 марта стало известно, что представители России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе отказались восстанавливать режим тишины на Донбассе с 1 апреля.
- Европейское командование вооруженных сил Соединенных Штатов Америки (EUCOM) привело в максимальную боеготовность армию в связи со стягиванием вооружения России к границе Украины и эскалации конфликта на Донбассе.
- В пятницу, 2 апреля, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор. Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непрерывной агрессии России на Донбассе и в Крыму.
- 6 апреля отдельных областях на юге Украины были объявлены сборы подразделений территориальной обороны.