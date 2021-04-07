По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, эскалация ситуации на Донбассе зависит только от президента России Владимира Путина. Украина обострять конфликт не намерена.

Об этом он сказал в интервью изданию Lb.ua.

“Будет ли обострение, зависит только от Путина. С нашей стороны, мы не планируем никаких обострений, так как ценим жизнь каждого нашего солдата и хотим, чтобы все как можно скорее закончилось. Президент [Украины] делает все от него зависящее. Путину людей не жалко, это большая проблема”, – заявил Данилов.

На вопрос, почему РФ начала усугублять ситуацию именно сейчас, Данилов ответил, что на это могли повлиять несколько факторов.

“Китайский COVID -19 перевернул вверх тормашками весь мир. Определенные политические процессы, смена лидеров происходят в Европе – Меркель скоро уходит. В Соединенных Штатах – смена власти. США, Япония, Индия и Австралия создают собственный союз для защиты от влияния Китая в регионе Индийского и Тихого океанов. Индия, которая много сотрудничала с Российской Федерацией, сейчас сотрудничает с Соединенными Штатами. Происходят тектонические процессы”, – говорит секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что со своей стороны Украина точно не собирается заниматься какими-либо провокационными действиями в отношении России.

Напомним, что 1 апреля в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям на Донбассе, в том числе к продвижению своих войск вглубь территории Украины.

Перед этим начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины (в том числе и под видом подготовки к учениям “Запад-2021”, которые будут проводиться совместно с Беларусью в сентябре).

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях были расположены 28 батальонных тактических групп противника. Речь идет о Брянской, Воронежской, Ростовской областях РФ, а также о территории незаконно оккупированного украинского Крыма.

При этом вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины – на севере, на востоке и на юге.