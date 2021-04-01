Об этом сообщает американский телеканал Fox News.
Накануне Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, а генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, звонил своим российским и украинским коллегам.
Блинкен сказал украинскому коллеге, что администрация Байдена “непоколебимо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом продолжающейся агрессии России” на востоке Украины и в Крыму.
В то же время пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что правительству США известно о заявлениях украинских военных, которые говорили о передвижении российских войск на восточной границе. Он отметил, что российская сторона продолжает нарушать условия прекращения огня, что привело к новым смертям с украинской стороны.
В связи с этим Пентагон обсуждает ситуацию с союзниками по НАТО, а Госдепартамент США потребовал от России “объяснить произошедшее”.
В CNBC привели слова стратега Тимоти Эша из BlueBay Asset Management. Он считает, что наращивая военные усилия у границы с Украиной, Путин “пытается проверить и исследовать оборону Запада и принять решение противостоять ему”. Он назвал это предпосылкой к “новому военному наступлению на Украину”.
“Такое ощущение, что Путин готовится к какому-то большому шагу – может быть, хочет отвлечь внимание от проблем с Навальным, и сосредоточить внимание на выборах в Государственную Думу. Победа в Украине снова бросит немного красного мяса толпе националистов в России и снова обнажит слабость Запада”, – считает Эш.
Он также считает, что Путин видит в Западе довольно слабого соперника, так как в ответ на его преступления последовали лишь санкции.
“Возможно, Путин думает, что Запад слаб и разделен и не может ответить”, – продолжил Эш.
Стоит отметить, что на днях начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины (в том числе и под видом подготовки к учениям “Запад-2021”, которые будут проводиться совместно с Беларусью в сентябре).
По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях были расположены 28 батальонных тактических групп противника. Речь идет о Брянской, Воронежской, Ростовской областях РФ, а также о территории незаконно оккупированного украинского Крыма.
При этом вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины – на севере, на востоке и на юге.
- В пятницу, 26 марта, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего четверо воинов погибли, еще двое были ранены.
- 30 марта Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла заявление по эскалации российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе.
- Накануне стало известно, что представители России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе отказались восстанавливать режим тишины на Донбассе с 1 апреля.
- Украинская разведка заявила, что Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям на Донбассе, в том числе к продвижению своих войск вглубь территории Украины.