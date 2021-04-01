Администрация президента США Джо Байдена выразила обеспокоенность по поводу обострения ситуации на Донбассе. Новая фаза эскалации конфликта на востоке Украины вызвала "гнев США".

Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Накануне Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, а генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, звонил своим российским и украинским коллегам.

Блинкен сказал украинскому коллеге, что администрация Байдена “непоколебимо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом продолжающейся агрессии России” на востоке Украины и в Крыму.

В то же время пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что правительству США известно о заявлениях украинских военных, которые говорили о передвижении российских войск на восточной границе. Он отметил, что российская сторона продолжает нарушать условия прекращения огня, что привело к новым смертям с украинской стороны.

В связи с этим Пентагон обсуждает ситуацию с союзниками по НАТО, а Госдепартамент США потребовал от России “объяснить произошедшее”.

В CNBC привели слова стратега Тимоти Эша из BlueBay Asset Management. Он считает, что наращивая военные усилия у границы с Украиной, Путин “пытается проверить и исследовать оборону Запада и принять решение противостоять ему”. Он назвал это предпосылкой к “новому военному наступлению на Украину”.

“Такое ощущение, что Путин готовится к какому-то большому шагу – может быть, хочет отвлечь внимание от проблем с Навальным, и сосредоточить внимание на выборах в Государственную Думу. Победа в Украине снова бросит немного красного мяса толпе националистов в России и снова обнажит слабость Запада”, – считает Эш.

Он также считает, что Путин видит в Западе довольно слабого соперника, так как в ответ на его преступления последовали лишь санкции.

“Возможно, Путин думает, что Запад слаб и разделен и не может ответить”, – продолжил Эш.

Стоит отметить, что на днях начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины (в том числе и под видом подготовки к учениям “Запад-2021”, которые будут проводиться совместно с Беларусью в сентябре).

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях были расположены 28 батальонных тактических групп противника. Речь идет о Брянской, Воронежской, Ростовской областях РФ, а также о территории незаконно оккупированного украинского Крыма.

При этом вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины – на севере, на востоке и на юге.