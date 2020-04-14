Covid-19 Украина

обновлено 14.04.2020 в 19:01

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Загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне воздух направится на юг

В ближайшие дни загрязненный пожаром в Чернобыльской зоне воздух будет двигаться в южном и юго-восточном направлении.

Вторник, 14 апреля 2020, 19:16

Об этом сообщается на сайте Центра ядерной и радиационной безопасности.

Согласно с опубликованной картой, воздушные массы охватят Киев, Бровары, Борисполь и другие населенные пункты. В это время по всей Киевской области будут наблюдаться осадки.

Сообщается также, что по состоянию на 12:00 в Зоне отчуждения продолжался пожар в виде отдельных очагов возгорания в Денисовецком, Котовском, Корогодском, Паришевском и Лубянском лесничествах.

“Согласно с прогнозом, максимальные концентрации Cs-137 (радиоактивный нуклид Цезий-137. – Ред.) в приземном слое воздуха в Киеве могут временно достигать единиц мБк/м3. Прогнозированные концентрации не превышают те, которые наблюдались ранее, и не несут вреда здоровью населения”, – говорится в сообщении.

Напомним, что 4 апреля днем ГСЧС получила сигнал о том, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

Спасатели заявили, что трудность тушения состоит в повышенном радиационном фоне на отдельных участках.

По состоянию на 7 апреля, по данным Регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров, огонь прошел около 35 га земли.

Теги: лесные пожары, , Чернобыльская зона

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