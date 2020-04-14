Загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне воздух направится на юг

Об этом сообщается на сайте Центра ядерной и радиационной безопасности.
Согласно с опубликованной картой, воздушные массы охватят Киев, Бровары, Борисполь и другие населенные пункты. В это время по всей Киевской области будут наблюдаться осадки.
Сообщается также, что по состоянию на 12:00 в Зоне отчуждения продолжался пожар в виде отдельных очагов возгорания в Денисовецком, Котовском, Корогодском, Паришевском и Лубянском лесничествах.
“Согласно с прогнозом, максимальные концентрации Cs-137 (радиоактивный нуклид Цезий-137. – Ред.) в приземном слое воздуха в Киеве могут временно достигать единиц мБк/м3. Прогнозированные концентрации не превышают те, которые наблюдались ранее, и не несут вреда здоровью населения”, – говорится в сообщении.
Напомним, что 4 апреля днем ГСЧС получила сигнал о том, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.
Спасатели заявили, что трудность тушения состоит в повышенном радиационном фоне на отдельных участках.
По состоянию на 7 апреля, по данным Регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров, огонь прошел около 35 га земли.
- Основными причинами возгорания в агентстве называют: пожар, который перебросился на территорию зоны отчуждения со стороны Древлянского заповедника в Житомирской области; короткое замыкание линий электропередач в зоне и намеренные поджоги.
- 9 апреля правоохранители вручили подозрение 27-летнему злоумышленнику, который ради забавы в нескольких местах поджег дикорастущую траву. По его вине огнем было уничтожено 5 га Котовского лесничества, рассказали в Нацполиции.
- В результате пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС были причинены убытки в размере десятков миллионов гривен.