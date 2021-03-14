Президент Украины Владимир Зеленский, чей телефонный разговор с Дональдом Трампом привел к первому импичменту Трампа, еще не получил звонка от президента Джо Байдена. Новая администрация США пытается побудить Зеленского бороться с повальной коррупцией в Украине, что жизненно важно для стабилизации ее экономики и сохранения независимости от России.

Об этом пишет американская газета The Washington Post.

Зеленский, бывший комик и политический неофит, был избран на пост президента в 2019 году. В своей предвыборной программе он обещал бороться с олигархами, коррумпированными судьями и мафиозными сетями.

Но в прошлом году президент Зеленский отступил от своих обещаний, уволив реформаторов из своего Офиса и главу Национального банка, а также затормозил судебные реформы и меры против олигархов. А еще Зеленский всячески увиливал от разговоров об Игоре Коломойском, олигархе, телеканал которого и сделал из Зеленского президентом.

Все это привело к тому, что Международный валютный фонд приостановил выплаты по траншу на 5 миллиардов долларов, без которого Украина, возможно, не сможет выплатить долги в конце этого года. Это также беспокоит сторонников Киева в Соединенных Штатах, которые остаются самым важными союзниками Украины. Военная помощь США помогла сдержать дальнейшую агрессию РФ против Украины.

Когда Джо Байден был решительным сторонником независимости Украины. Будучи на должности вице-президента он посетил страну и потребовав увольнения Генерального прокурора Виктора Шокина. Новая администрация Джо Байдена возобновляет эту политику: в телефонном разговоре с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой госсекретарь Энтони Блинкен “подчеркнул важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией и реализации верховенства закона и экономических реформ”.

На прошлой неделе администрация ввела санкции в отношении Коломойского, тем самым заявив Украине о своих ожиданиях.

Офис Зеленского опубликовал заявление в ответ на санкции США, в котором говорится, что “Украина благодарна всем своим партнерам за поддержку в битве с олигархами”. Но президент должен продемонстрировать большую приверженность этой борьбе. Он должен продолжить судебную реформу, восстановить независимость Национального банка и исключить любые попытки ослабить Национальное антикоррупционное бюро.

Он должен недвусмысленно порвать с Игорем Коломойским и поддержать уголовное производство против него.

Зеленский теперь имеет возможность наладить партнерские отношения с Байденом, что поможет Украине из лап России и присоединиться к демократическому Западу, пишет The Washington Post.

Ранее сообщалось, что США ввели визовые санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского и членов его семьи. Пока реакции украинских правоохранительных органов не было. Однако в США эту новость активно обсуждается.

В Госдепе США убеждены, что Коломойский пытается подорвать демократические процессы в Украине.