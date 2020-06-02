Об этом говорится в отчете Европейской комиссии против расизма и нетерпимости, опубликованном 2 июня.
Отмечается, что в 2017 году ЕКРН настоятельно рекомендовала украинской власти включить сексуальную ориентацию и гендерную идентичность в качестве признака в Уголовный кодекс, а также ко всем обстоятельствам, отягчающим наказание за преступления.
При этом, поправки в Уголовный кодекс, которые вступили в силу в октябре 2019 года, включали признак “сексуальной принадлежности”.
“Хотя мы приветствуем включение гендера, оно не отвечает рекомендации ЕКРИ”, – заявили в комиссии и заключили, что рекомендация ЕКРН не была выполнена.
Вторая рекомендация Украине заключалась в том, чтобы освободить от уплаты судебных расходов ромов, которые хотят подтвердить свою личность, чтобы получить идентификационные документы.
Но в ЕКРН считают, что действующее законодательство, предусматривающее отсрочку уплаты судебных сборов, не имеет смысла для ромов, стремящихся доказать свою личность, поскольку – как это ни парадоксально – существует требование доказать невозможность уплаты пошлин путем предоставления в суд документальных доказательств.
“ЕКРИ не обнаружила никаких признаков того, что законодательство когда-либо применялось в таких случаях, и пришла к выводу, что ее рекомендация не была выполнена”, – заключили в комиссии.
- Детский омбудсмен Николай Кулеба выступил против практики суррогатного материнства в Украине в связи с тем, что усыновить детей могут “гей-пары и насильники”.