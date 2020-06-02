Украина за три года не выполнила рекомендации Совета Европы по защите прав представителей ЛГБТ-сообщества и ромов.

Об этом говорится в отчете Европейской комиссии против расизма и нетерпимости, опубликованном 2 июня.

Отмечается, что в 2017 году ЕКРН настоятельно рекомендовала украинской власти включить сексуальную ориентацию и гендерную идентичность в качестве признака в Уголовный кодекс, а также ко всем обстоятельствам, отягчающим наказание за преступления.

При этом, поправки в Уголовный кодекс, которые вступили в силу в октябре 2019 года, включали признак “сексуальной принадлежности”.

“Хотя мы приветствуем включение гендера, оно не отвечает рекомендации ЕКРИ”, – заявили в комиссии и заключили, что рекомендация ЕКРН не была выполнена.

Вторая рекомендация Украине заключалась в том, чтобы освободить от уплаты судебных расходов ромов, которые хотят подтвердить свою личность, чтобы получить идентификационные документы.

Но в ЕКРН считают, что действующее законодательство, предусматривающее отсрочку уплаты судебных сборов, не имеет смысла для ромов, стремящихся доказать свою личность, поскольку – как это ни парадоксально – существует требование доказать невозможность уплаты пошлин путем предоставления в суд документальных доказательств.

“ЕКРИ не обнаружила никаких признаков того, что законодательство когда-либо применялось в таких случаях, и пришла к выводу, что ее рекомендация не была выполнена”, – заключили в комиссии.