Защита одесского активиста Сергея Стерненко заявила отвод прокурору Николаю Бозовуляку из-за того, что он ввел в заблуждение правосудия.

Об этом сообщил адвокат Маси Найем на своей странице в Facebook.

“Прокурор М. Бозовуляк по делу Сергея Стерненко фактически ввел в заблуждение правосудие, когда обращался с ходатайством в суд об избрании меры пресечения”, – говорится в сообщении.

По словам Найема, в ходатайстве шла речь, среди прочего, о том, что не проведен весь комплекс следственных действий, не все обстоятельства установлены. Но уже через неделю, без дополнительных следственных действий, было сообщено о завершении досудебного расследования.

На этом основании адвокат Андрей Писаренко заявил отвод прокурору Бозовуляку.

ОБНОВЛЕНО

Суд отказал в отводе прокурора.

Напомним, Стерненко приехал в Киевский апелляционный суд, где сегодня состоится заседание по рассмотрению жалобы на выбранную ему меру пресечения.

15 июня активисту Сергею Стерненко избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на срок в 60 дней. Соответствующее решение принял судья Шевченковского районного суда Киева Владимир Бигуль.

Сам активист считает, что решение было принято под давлением со стороны Офиса генерального прокурора. Кроме того,в соответствии с решением суда активист должен находиться под домашним арестом в Одессе по адресу улица Приморская, 37. По этому адресу расположена военная часть — Одесский отряд морской охраны, куда его, по его словам, не пустят.

16 июня Шевченковский районный суд Киева изменил адрес домашнего ареста для активиста Сергея Стерненко.