В здании столичного бизнес-центра Леонардо, который неизвестный угрожал взорвать, не была проведена полная эвакуация граждан.

Об этом сообщила советник Генерального директора в “Медиа Группа Украина” Ирина Милютина в Facebook.

“Да-да, мой офис как раз в Леонардо. Но, как говорится, оставайтесь в панике и не поддавайтесь спокойствию. Стопятьсоттыщ моих друзей спросили, все ли у меня в порядке? Здание оцеплено, спецназ, все как надо. Спрашиваю охрану: – А нам точно не нужно эвакуироваться? – Точно не надо, говорят. Это другая секция здания. Если бомба взорвется, то вы все равно в другой секции. Не переживайте. Оптимизм – наше все”, – написала Милютина.

Ранее генеральный директор компании Quinn Properties Ukraine (входит в Quinn Group, владеющая первой фазой БЦ “Леонардо”) Ростислав Левинзон сообщил агентству “Интерфакс-Украина”, что в здании столичного бизнес-центра “Леонардо” по ул.Владимирской проведена полная эвакуация граждан.

“Бизнес-центр “Леонардо” полностью эвакуирован, оцеплен силами полиции, Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Все гражданские из БЦ “Леонардо” полностью эвакуированы. О прилегающих зданиях ничего сказать не могу”, – отметил он в комментарии агентству.

Quinn Group является владельцем первой фазы БЦ “Леонардо”, в котором размещено отделение банка Universal Bank, захваченного неизвестным в понедельник.

Ирландская инвестгруппа Quinn Group приобрела первую фазу БЦ “Леонардо” общей площадью 23 тыс. кв. м в 2008 году. Компания также владеет киевским универмагом “Украина”.

Владельцем второй фазы выступает “Эста Холдинг”, входящая в группу СКМ Рината Ахметова.

Напомним, что 3 августа неизвестный мужчина вошел в отделение “Универсал Банка”, в Шевченковском районе столицы, и сообщил, что у него в рюкзаке находится бомба.

Работники банка вышли из помещения, в середине остался руководитель отделения – по собственному желанию.