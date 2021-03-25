Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что следователи спецслужбы продолжают досудебное расследование относительно действий представителей “Украинского выбора”, которые “обоснованно подозреваются в содействии в 2014 году проведению незаконного референдума и выборов во временно аннексированных АР Крым и Севастополе”.

“Установлено, что участники ОО “Всеукраинское общественное движение “Украинский выбор” во время аннексии полуострова и в дальнейшем активно поддерживали оккупационные органы власти. Они стали представителями незаконных избирательных комиссий и участков, участвовали в деятельности незаконного вооруженного формирования “Самооборона Крыма”. Участники НВФ осуществляли незаконное преследование украинских активистов, захват административных зданий органов власти Украины”, – подчеркнули в СБУ.

По данным спецслужбы, организаторы “Украинского выбора” “имитировали ликвидацию 210 ячеек”, которые находились на оккупированном полуострове. Однако никаких документов в Минюст Украины не подавалось.

Следовательно, “организация продолжала проводить в Крыму деятельность в ущерб государственной безопасности Украины”.

И только в 2017 году прекращение деятельности организации “Украинский выбор” в Крыму было оформлено в соответствии с действующим законодательством Украины.

“По версии следствия, эти факты могут свидетельствовать о создании воображаемой непричастности руководства ОО “Всеукраинское общественное движение “Украинский выбор – Право народа” к противоправной деятельности ее ячеек на территории АР Крым. В то же время во время досудебного расследования следователи СБУ получили неопровержимые доказательства, что руководство и представители ОО участвовали в организации и проведении незаконного референдума и незаконных выборов на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя после временной аннексии полуострова РФ”, – отметили в СБУ.

По предварительной версии следствия, представители организации “также причастны к совершению других преступных действий”.

Сотрудники СБУ провели следственные действия (обыски) в рамках открытого уголовного производства по ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении участникам о подозрениях по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 111 (государственная измена).

Досудебное следствие продолжается.

По данным агентства “Интерфакс-Украина”, следственные действия проходили в Киеве и Днепре.

Как известно, Виктор Медведчук – народный депутат, член фракции “Оппозиционной платформы – За життя”, глава политсовета партии “ОПЗЖ”. Согласно данным YouControl, он является руководителем организации “Украинский выбор”.

В пресс-службе “ОПЗЖ” сообщили, что сегодня представители СБУ и Офиса генпрокурора пришли с обыском “в офис партии”, в котором “находятся приемные семи депутатов от этой политической силы” (нардепов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Василия Нимченко, Юрия Загороднего, Виктора Черного, Александра Колтуновича, Ильи Кивы).

Санкции против Медведчука

19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против ряда юридических и физических лиц, среди которых — кум Владимира Путина и глава политсовета “Оппозиционной платформы — За життя” Виктор Медведчук, его жена Оксана Марченко. О том, какие именно ограничения введены, по ссылке.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что санкции введены “из-за финансирования терроризма”.

Кроме этого, СНБО поручил Кабинету Министров принять неотложные меры для возвращения в госсобственность части нефтепродуктопровода, принадлежащего лицам, аффилированным с Медведчуком.

Виктор Медведчук заявил, что считает санкции против него и его жены Оксаны Марченко “незаконными”. Сама Марченко, комментируя введение против нее санкций, заявила о начале политической карьеры.

Почти 60% украинцев, согласно опросам, одобряют решение о введении санкций против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. В поддержку этого решения высказались и Соединенные Штаты.

По убеждению пятого президента и лидера “ЕС” Петра Порошенко, после введения санкций Служба безопасности и Офис генпрокурора должны немедленно внести представление об избрании меры пресечения в виде ареста.