Об этом пишет местное издание Myanmar Now.
Сообщается, что протесты прошли в 44 городах Мьянмы. Во время жестокого подавления акций погибли по меньшей мере 114 человек. Отмечается, что это самое большое число жертв со дня захвата власти в стране – 1 февраля.
Жестокое подавление протестов произошло в День вооруженных сил страны. Как сообщает Reuters, старший генерал Мин Аунг Хлаинг, лидер хунты, заявил во время парада в столице Нейпьитау, что военные будут “защищать людей и стремиться к демократии”.
В пятницу на государственном телевидении военные заявили, что будут стрелять в случае акций. Несмотря на это, протестующие вышли на улицы Янгона, Мандалая и других городов Мьянмы.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и офис ООН в Мьянме осудили произошедшее и призвали к единому международному ответу.
“Продолжающееся военное подавление, которое сегодня привело к самым высоким ежедневным потерям с момента начала демонстраций против переворота в прошлом месяце, неприемлемо и требует твердого, единого и решительного международного ответа. Крайне важно найти безотлагательное решение этого кризиса”, – сказал Гутерриш.
Представительство ООН в Мьянме заявило, что пребывает в ужасе от бессмысленных человеческих жертв и назвало этот день самым кровавым с момента переворота.
“Насилие совершенно неприемлемо и должно быть немедленно прекращено. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Обеспечение мира и защита людей должны быть обязанностью любых вооруженных сил, но Татмадау пошли против своего собственного народа”, – сказали в представительстве ООН.
Татмадау – официальное название вооруженных сил Мьянмы. Согласно последним данным некоммерческой “Ассоциации помощи политическим заключенным”, после военного переворота 1 февраля в Мьянме было убито не менее 328 человек.
Как известно, 1 февраля вооруженные силы Мьянмы захватили власть в результате переворота против демократически избранного правительства Аунг Сан Су Чжи, которая была задержана вместе с другими лидерами ее партии “Национальная лига за демократию (НЛД)”. Задержания произошли после нескольких дней эскалации напряженности между гражданским правительством и военными.
- Позже военные заявили о планах провести новые выборы.
- 7 февраля стало известно, что в Мьянме военные отключили доступ к Facebook, Twitter и Instagram. Тем не менее это не помешало десяткам тысяч жителей страны выйти на протесты.
- 21 февраля полиция Мьянмы открыла огонь по протестующим в Мандалае, в результате чего погибли по меньшей мере двое.
- 22 февраля полиция Мьянмы начала разгон демонстрантов в столице Нейпьидо после того, как предприятия по всей стране закрылись из-за всеобщей забастовки против военного переворота.
- В конце февраля Facebook заблокировал аккаунты военных Мьянмы и связанных с ней СМИ из-за “исключительно серьезных нарушений прав человека” и потенциальной возможности использования социальных сетей для новых актов насилия после переворота в стране.
- Также стало известно, что в результате переворота в Мьянме восемь полицейских сбежали в Индию и попросили там убежища. Они заявили, что не согласны с приказами военных, взявших власть в свои руки. Власти Мьянмы требуют выдать их обратно.
- Совет Безопасности ООН не смог согласовать заявление, в котором осудил бы переворот в Мьянме и призвал военных к сдержанности.