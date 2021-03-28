В Мьянме, во время разгона мирных протестов против захвата власти военными, погибли как минимум 114 человек.

Об этом пишет местное издание Myanmar Now.

Сообщается, что протесты прошли в 44 городах Мьянмы. Во время жестокого подавления акций погибли по меньшей мере 114 человек. Отмечается, что это самое большое число жертв со дня захвата власти в стране – 1 февраля.

Жестокое подавление протестов произошло в День вооруженных сил страны. Как сообщает Reuters, старший генерал Мин Аунг Хлаинг, лидер хунты, заявил во время парада в столице Нейпьитау, что военные будут “защищать людей и стремиться к демократии”.

В пятницу на государственном телевидении военные заявили, что будут стрелять в случае акций. Несмотря на это, протестующие вышли на улицы Янгона, Мандалая и других городов Мьянмы.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и офис ООН в Мьянме осудили произошедшее и призвали к единому международному ответу.

“Продолжающееся военное подавление, которое сегодня привело к самым высоким ежедневным потерям с момента начала демонстраций против переворота в прошлом месяце, неприемлемо и требует твердого, единого и решительного международного ответа. Крайне важно найти безотлагательное решение этого кризиса”, – сказал Гутерриш.

Представительство ООН в Мьянме заявило, что пребывает в ужасе от бессмысленных человеческих жертв и назвало этот день самым кровавым с момента переворота.

“Насилие совершенно неприемлемо и должно быть немедленно прекращено. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Обеспечение мира и защита людей должны быть обязанностью любых вооруженных сил, но Татмадау пошли против своего собственного народа”, – сказали в представительстве ООН.

Татмадау – официальное название вооруженных сил Мьянмы. Согласно последним данным некоммерческой “Ассоциации помощи политическим заключенным”, после военного переворота 1 февраля в Мьянме было убито не менее 328 человек.

Как известно, 1 февраля вооруженные силы Мьянмы захватили власть в результате переворота против демократически избранного правительства Аунг Сан Су Чжи, которая была задержана вместе с другими лидерами ее партии “Национальная лига за демократию (НЛД)”. Задержания произошли после нескольких дней эскалации напряженности между гражданским правительством и военными.