Похороны иранского военного командира генерала Касема Сулеймани в его родном городе отложат из-за смерти 50 человек в давке во время массового прощания.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщалось ранее, во вторник, 7 января, в иранском городе Керман проходило массовое прощание с погибшим командующим корпусом стражей исламской революции Касемом Сулеймани. Скорбящие люди заполонили улицы, перекрыв дороги. Некоторые из участников шествия скандировали “Смерть Америке” и плакали.

В результате давки, произошедшей во время массового прощания, в толпе погибло большое количество людей.

“Сегодня, к сожалению, из-за сильного скопления людей в толпе несколько наших сограждан, которые были в трауре, были ранены, а некоторые были убиты”, — сказал начальник службы неотложной медицинской помощи Пирхоссейн Коливанд.

По обновленным данным иранского агентства ISNA, количество погибших во время давки превысило 50, еще около 213 получили ранения. В связи с этим принято решение отложить похороны Сулеймани. Когда состоится погребение пока неизвестно.

Напомним, в Пентагоне ранее заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.