Об этом сообщает Reuters.
Как сообщалось ранее, во вторник, 7 января, в иранском городе Керман проходило массовое прощание с погибшим командующим корпусом стражей исламской революции Касемом Сулеймани. Скорбящие люди заполонили улицы, перекрыв дороги. Некоторые из участников шествия скандировали “Смерть Америке” и плакали.
В результате давки, произошедшей во время массового прощания, в толпе погибло большое количество людей.
“Сегодня, к сожалению, из-за сильного скопления людей в толпе несколько наших сограждан, которые были в трауре, были ранены, а некоторые были убиты”, — сказал начальник службы неотложной медицинской помощи Пирхоссейн Коливанд.
По обновленным данным иранского агентства ISNA, количество погибших во время давки превысило 50, еще около 213 получили ранения. В связи с этим принято решение отложить похороны Сулеймани. Когда состоится погребение пока неизвестно.
Напомним, в Пентагоне ранее заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.
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