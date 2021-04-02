Обострение на Донбассе: оккупанты ранили двух украинских воинов и одного гражданского

По состоянию на 17:00 2 апреля российско-оккупационные войска совершили 13 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины и 1 обстрел объекта гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает штаб ООС.

Недалеко от населенного пункта Золотое-4 оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, а возле Светлодарска и Новотошковского – из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Неподалеку населенных пунктов Пищевик, Красногоровка и Гнутово противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Опытное – еще и с противотанкового ракетного комплекса. Вблизи Водяного боевики стреляли из противотанковых гранатометов

“В результате вражеских обстрелов, двое украинских воинов получили ранения. Военнослужащим оперативно оказана необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают командования воинской части и представители ВСП”, – говорится в сообщении.

В районе населенного пункта Красногоровка противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры. В результате обстрела один гражданский человек получил осколочное ранение. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение.

Отмечается, что информацию об обстреле передано представителям ОБСЕ.

Напомним, что в пятницу, 2 апреля, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор. Во время телефонного разговора Джо Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непрерывной агрессии России на Донбассе и в Крыму.

По данным американского издание Politico лидеры США и Украины говорили от 30 до 40 минут. Байден отметил свою приверженность к Украине и сказал, что всем сердцем и мыслями верит в ее успех.

Разговор состоялся на фоне обострения на Донбассе, а также после сообщений о стягивании российских войск к границе Украины.

Издание Politico отмечает, что украинские чиновники неделями настаивали на телефонном звонке между Зеленским и Байденом, в том числе во время недавнего звонка советника по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана и руководителя Офиса Зеленского Андрея Ермака.