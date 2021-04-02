Обострение на Донбассе: оккупанты ранили двух украинских воинов и одного гражданского

Об этом сообщает штаб ООС.
Недалеко от населенного пункта Золотое-4 оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, а возле Светлодарска и Новотошковского – из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.
Неподалеку населенных пунктов Пищевик, Красногоровка и Гнутово противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Опытное – еще и с противотанкового ракетного комплекса. Вблизи Водяного боевики стреляли из противотанковых гранатометов
“В результате вражеских обстрелов, двое украинских воинов получили ранения. Военнослужащим оперативно оказана необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают командования воинской части и представители ВСП”, – говорится в сообщении.
В районе населенного пункта Красногоровка противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры. В результате обстрела один гражданский человек получил осколочное ранение. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение.
Отмечается, что информацию об обстреле передано представителям ОБСЕ.
Напомним, что в пятницу, 2 апреля, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор. Во время телефонного разговора Джо Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непрерывной агрессии России на Донбассе и в Крыму.
По данным американского издание Politico лидеры США и Украины говорили от 30 до 40 минут. Байден отметил свою приверженность к Украине и сказал, что всем сердцем и мыслями верит в ее успех.
Разговор состоялся на фоне обострения на Донбассе, а также после сообщений о стягивании российских войск к границе Украины.
Издание Politico отмечает, что украинские чиновники неделями настаивали на телефонном звонке между Зеленским и Байденом, в том числе во время недавнего звонка советника по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана и руководителя Офиса Зеленского Андрея Ермака.
1 апреля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны Украины Андрея Тарана с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином.
Уже второй раз за последние полтора месяца министры обсудили направления усиления взаимодействия между Украиной и США в сфере безопасности и обороны.
Остин выразил обеспокоенность последними действиями Российской Федерации и передал министру обороны Украины заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму. Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины.
Стоит отметить, что на днях начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины (в том числе и под видом подготовки к учениям “Запад-2021”, которые будут проводиться совместно с Беларусью в сентябре).
По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях были расположены 28 батальонных тактических групп противника. Речь идет о Брянской, Воронежской, Ростовской областях РФ, а также о территории незаконно оккупированного украинского Крыма.
При этом вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины – на севере, на востоке и на юге.
- В пятницу, 26 марта, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего четверо воинов погибли, еще двое были ранены.
- 30 марта Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла заявление по эскалации российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе.
- Накануне стало известно, что представители России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе отказались восстанавливать режим тишины на Донбассе с 1 апреля.
- Украинская разведка заявила, что Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям на Донбассе, в том числе к продвижению своих войск вглубь территории Украины.
- Европейское командование вооруженных сил Соединенных Штатов Америки (EUCOM) привело в максимальную боеготовность армию в связи со стягиванием вооружения России к границе Украины и эскалации конфликта на Донбассе.