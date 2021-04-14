Заява голови партії "Голос" Кіри Рудик про те, що експрезидент Петро Порошенко є для неї "більшим політичним ворогом", ніж чинний глава держави Володимир Зеленський, завдала шкоди політсилі.

Про це в інтерв’ю “Радіо НВ” повідомив Сергій Притула, який донедавна входив до складу керівництва партії “Голос”.

Він розкритикував заяву Рудик, зазначивши, що вона “нанесла партії шкоди не менше, ніж складання Вакарчуком депутатського мандата”.

“Після цієї заяви, абсолютно не продуманої, протистояння (між партіями “Голос” і “Євросолідарність”, – ред.) як такого вже й немає, тому що велика кількість людей, які займали нейтральну позицію між “Голосом” і “ЄС”, після цієї заяви чітко визначилися. І ця заява, насправді, нанесла партії шкоди не менше, ніж складання Святославом Івановичем (Вакарчуком, – ред.) депутатського мандата. Тому це два основних тригери, які працюють на те, щоб висловлювати якусь тотальну критику в бік “Голосу”, — наголосив Притула.

(На відео – з 12:50)

Варто зазначити, що вказану заяву Кіра Рудик зробила в серпні 2020 року. Вона назвала лідера “Європейської Солідарності” Петра Порошенка “більшим політичним ворогом” для її політсили, ніж Володимир Зеленський.

Так, відповідаючи на запитання, хто для партії “Голос” “більший політичний ворог – Зеленський чи Порошенко”, Рудик заявила: “Порошенко”.

На уточнююче запитання, чому так, вона відповіла наступним чином: “Тому що Зеленський не намагається нас так сильно “обійняти”, як “Європейська Солідарність”. Ну, тобто показати – так це ж просто наша частина”.