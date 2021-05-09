Підприємці, бізнес яких постраждав внаслідок запровадження карантинних обмежень, можуть звернутися для нарахування 8 тисяч гривень “карантинної” допомоги від держави до 19 травня.

Про це у Facebook повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Продовжуються виплати 8 тисяч гривень “карантинної” допомоги від держави. Цього тижня черговий транш був спрямований для виплати коштів найманим працівникам та фізичним особам-підприємцям, чия діяльність була призупинена в “червоних” зонах”, – написав Шмигаль.

За його словами, загалом на виплати коштів найманим працівникам та фізичним особам-підприємцям, чия діяльність була призупинена в “червоних” зонах, держава направила вже 600 млн грн.

“Прийом заявок продовжується. Отримати допомогу від держави можна впродовж 30 днів із дня запровадження “червоної” зони в регіоні. Якщо область була віднесена до “червоної” зони протягом лютого-березня, то звернутися по фінансову допомогу можна через портал або застосунок “Дія” до 19 травня”, – повідомив Шмигаль.