Об этом сообщает национальное агентство “Укринформ”.
“Заявление Премьер-министра Алексея Гончарука об отставке вызвало диссонанс в обществе, потому что согласно Конституции, премьер действительно пишет заявление на Верховную Раду о сложении своих полномочий. Но его не надо расценивать с юридической точки зрения, это было обращение к Президенту как к лидеру команды. А Президент действовал в рамках закона и Конституции, он ничего не подписывал, ничего противозаконного не сделал”, – сказал спикер Рады.
Уточняется, что об этом Разумков рассказал 22 января во время своего рабочего визита на государственное предприятие в Николаеве.
Напомним, после публикации роликов Алексей Гончарук записал видеообращение после скандала с обнародованными записями “прослушки” якобы из его кабинета. Он сообщил о “массированных атаках” против Правительства в СМИ и соцсетях.
17 января Гончарук написал заявление об отставке и передал его Президенту Владимиру Зеленскому. В офисе главы государства сообщили, что Зеленский получил заявление для рассмотрения, хотя это не входит в его полномочия.
- Фотографы #Букв запечатлели переписку нардепа от фракции “Слуги народа”, бывшей журналистки телеканала “1+1” Ольги Смаглюк-Василевской, в которой она отказалась помочь своему коллеге Александру Дубинскому разгонять новость о прослушке Премьер-министра Алексея Гончарука.
- Вечером 17 января Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Алексеем Гончаруком, во время которой заявил, что дает правительству “шанс”, но с некоторыми условиями.