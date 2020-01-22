Об этом сообщает национальное агентство “Укринформ”.

“Заявление Премьер-министра Алексея Гончарука об отставке вызвало диссонанс в обществе, потому что согласно Конституции, премьер действительно пишет заявление на Верховную Раду о сложении своих полномочий. Но его не надо расценивать с юридической точки зрения, это было обращение к Президенту как к лидеру команды. А Президент действовал в рамках закона и Конституции, он ничего не подписывал, ничего противозаконного не сделал”, – сказал спикер Рады.

Уточняется, что об этом Разумков рассказал 22 января во время своего рабочего визита на государственное предприятие в Николаеве.

Напомним, после публикации роликов Алексей Гончарук записал видеообращение после скандала с обнародованными записями “прослушки” якобы из его кабинета. Он сообщил о “массированных атаках” против Правительства в СМИ и соцсетях.

17 января Гончарук написал заявление об отставке и передал его Президенту Владимиру Зеленскому. В офисе главы государства сообщили, что Зеленский получил заявление для рассмотрения, хотя это не входит в его полномочия.