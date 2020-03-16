Об этом сообщает исполняющий обязанности главы Закарпатской областной государственной администрации Алексей Гетьманенко на своей странице в Facebook.
“Сегодня, 16 марта, на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение временно, до 3 апреля 2020 года, приостановить работу объектов общего пользования независимо от формы собственности и принадлежности с присутствием больше 10 лиц. Это касается всех магазинов, кроме продуктовых, аптек и АЗС”, – написал он.
Также на карантин закроют музеи, театры, кинотеатры, галереи, библиотеки и другие развлекательные заведения.
Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко объявил об ужесточении в столице карантина в связи с распространением эпидемии китайского коронавируса.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
- Глава Правительства Денис Шмыгаль для избежания распространения коронавируса призвал украинцев воздержаться от междугородних поездок.
- Министр здравоохранения Украины Илья Емец рекомендует рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения COVID-19.
- 15 марта в аэропорту “Борисполь” для 123 эвакуированных из Италии украинцев провели экспресс-тест на COVID-19. Все результаты отрицательные.