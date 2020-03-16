Об этом сообщает исполняющий обязанности главы Закарпатской областной государственной администрации Алексей Гетьманенко на своей странице в Facebook.

“Сегодня, 16 марта, на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение временно, до 3 апреля 2020 года, приостановить работу объектов общего пользования независимо от формы собственности и принадлежности с присутствием больше 10 лиц. Это касается всех магазинов, кроме продуктовых, аптек и АЗС”, – написал он.

Также на карантин закроют музеи, театры, кинотеатры, галереи, библиотеки и другие развлекательные заведения.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко объявил об ужесточении в столице карантина в связи с распространением эпидемии китайского коронавируса.