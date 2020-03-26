Об этом глава ОГА сообщает на своей странице в Facebook.
“Приостановлено движение автомобильного транспорта путем выставления блокпостов на перевалочных участках следующих автомобильных дорог: Ужоцкий перевал (автодорога Н-13 Львов-Самбор-Ужгород), Торунский (Вишкивский) перевал (автодорога Р-21 Долина-Хуст)”, – пишет Гетьманенко.
При этом движение будет открыто на трассе через Яблунецкий перевал (Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов) и трассе через Абранский перевал (М-06 Киев-Чоп).
Отмечается, что всем, кто въезжает в область, будет проведен температурный скрининг.
При этом, по словам главы ОГА, с 27-го марта в Закарпатской области также закроют все рынки, кроме продуктовых оптовых, а также кафе на автомобильно-заправочных станциях.
Ранее сообщалось, что в Винницкой области зафиксирован первый случай заражения COVID-19.
- По состоянию на утро 26 марта в Украине 156 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки было зафиксировано 43 новых случая.
- Кабинет Министров Украины принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны на 30 дней и продлить карантин до 24 апреля в связи со вспышкой коронавируса.