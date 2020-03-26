Глава Закарпатской областной государственной администрации Алексей Гетьманенко объявил о закрытии некоторых автомобильных трасс в область.

Об этом глава ОГА сообщает на своей странице в Facebook.

“Приостановлено движение автомобильного транспорта путем выставления блокпостов на перевалочных участках следующих автомобильных дорог: Ужоцкий перевал (автодорога Н-13 Львов-Самбор-Ужгород), Торунский (Вишкивский) перевал (автодорога Р-21 Долина-Хуст)”, – пишет Гетьманенко.

При этом движение будет открыто на трассе через Яблунецкий перевал (Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов) и трассе через Абранский перевал (М-06 Киев-Чоп).

Отмечается, что всем, кто въезжает в область, будет проведен температурный скрининг.

При этом, по словам главы ОГА, с 27-го марта в Закарпатской области также закроют все рынки, кроме продуктовых оптовых, а также кафе на автомобильно-заправочных станциях.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области зафиксирован первый случай заражения COVID-19.